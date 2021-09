Tutto pronto a Riola Sardo per il Gran Premio di Sardegna, il primo della storia del Motocross. La giornata non si è aperta nel migliore die modi, considerando l’infortunio di Cairoli (KTM) e le diverse cadute che hanno coinvolto piloti di MX2 ed MXGP. Tra questi anche Tim Gajser (Honda), a terra nelle fasi conclusive delle prove cronometrate. Lo sloveno, fresco dell’intervento alla clavicola sinistra, fratturata in allenamento in Croazia, subito dopo il Gran Premio di Afyon, è stato portato al centro medico per accertamenti e non è ancora chiaro che riuscirà a schierarsi al cancello di partenza delle manche.

La sabbia di Riola e il podio, chi ci salirà oggi?

Herlings super nella sabbia, Prado insegue

In MXGP pole position a Jeffrey Herlings (KTM), l’olandese ha preceduto il compagno di marca e vicino di tenda, Jorge Prado di quattro decimi, mentre ben più attardato a due secondi Calvin Vlaanderen (Yamaha) ha fatto segnare il terzo tempo, precedendo Arminas Jasikonis (Husqvarna) e Arnaud Tonus (Yamaha). Ottavo Anton io Cairoli, con un solo tentativo fatto prima di cadere. Dodicesimo Alberto Forato (GasGas), ventesimo Alessandro Lupino (KTM) e ventisettesimo Morgan Lesiardo (Honda) wild card a Riola. Solo diciottesimo il leader della serie Gajser e decimo Romain Febvre (Kawasaki).

Weekend in salita anche per Tim Gajser

Geerts davanti a tutti in MX2

In MX2 pole a Jago Geerts (Yamaha) che si ritrova sulla sabbia, il belga vice campione del mondo precederà all’ingresso in griglia di partenza Simon Laegenfelder (GasGas), Kay De Wolf (Husqvarna) e la tabella rossa Maxime Renaux (Yamaha). Sesto Mattia Guadagnini (KTM), primo degli italiani, con Gianluca Facchetti (KTM), nono e Andrea Adamo (GasGas), ventesimo alle spalle della wild card Emilio Scuteri (TM) specialista della sabbia.

Subito veloce Jago Geerts pole man in MX2