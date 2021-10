La lotta per il titolo nella classe regina è più aperta che mai e i tre in lizza per essere incoronati Campione del Mondo 2021 sono racchiusi in soli 15 punti. Lo scorso anno Antonio Cairoli (KTM), vinse la prima delle tre gare trentine, riaccendendo la speranza di poter di lottare per il titolo che poi andò a Tim Gajser (Honda). Il terreno duro e roccioso ha subito diverse modifiche negli anni passati ed ora è molto più “soft”, lasciando maggior spazio alla fantasia dei piloti e ai sorpassi. Seppur non sia tra le sue piste preferite, qui Cairoli ha vinto 4 Gran Premi MXGP, salendo sul podio in ben 7 occasioni. Il siciliano è l'unico che ha disputato tutte e 10 le edizioni che si sono corse al “Ciclamino” ed è quindi il pilota con maggior esperienza sul tracciato trentino.

I colori dell'autunno sempre spettacolari a Pietramurata

Quattro successi per tre, zero per Febvre

A seguirlo nella classifica dei piloti che hanno vinto maggiormente nella classe regina ci sono Tim Gajser, con 3 successi all’attivo in MXGP e uno in MX2 e Jeffrey Herlings (KTM) che ha vinto solo in una occasione, nel 2018, con la 450 ma tre volte in 250. Sorprendente anche il record di Jorge Prado (KTM), sempre sul gradino più alto del podio quando ha partecipato in MX2, nel 2017, 2018 e 2019, nel 2020 invece era impossibilitato a gareggiare, causa Covid. In pratica quella di Pietramurata è una pista sulla quale vanno forte tutti i “magnifici 5” di questo 2021 e sulla quale hanno vinto già tutti, tranne Romain Febvre (Kawasaki), mai sul gradino più alto del podio in Trentino.

Clement Desalle e Tony Cairoli si salutano, per il belga nel 2020 fu l'ultima gara

Il titolo della MX2 assegnato già ad Arco?

In MX2 invece la lotta per il titolo si concluderà con ogni probabilità sulla pista dolomitica, assegnando l’iride al francese Maxime Renaux (Yamaha), che arriva in Trentino con ben 108 punti di vantaggio sul compagno di team Jago Geerts (Yamaha), a segno due volte la scorsa stagione, mentre Renaux che qui conquistò il bronzo mondiale col terzo posto finale del campionato non ha mai vinto, come nessuno dei piloti francesi in gara tra MXGP ed MX2. Attesa per Mattia Guadagnini (KTM) terzo in campionato, che vinse con una doppietta in 125 nel 2019 ma che non gareggia da allora sulla pista di Arco.

Jago Geerts vincitore dei due dei tre Gran Premi disputati nel 2020 ad Arco