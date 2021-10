E’ finito appena quasi prima di iniziare il Gran Premio del Trentino di Antonio Cairoli; il pilota KTM, partito indietro al via di gara uno, si è trovato a centro gruppo nelle prime curve della manche di apertura e, centrato da Mathys Boisrame (Kawasaki), il pilota che debutta in MXGP ed ha preso il posto di Monticelli, è finito a terra. Ripartito ultimo il siciliano è rientrato ai box al termine del primo giro e si è ritirato, a causa dei danni riportati dall'accelleratore della sua 450 SX-F. Il nove volte Campione del Mondo riuscirà a schierarsi al via di gara due anche se lamenta dolori alla parte piosteriore della gamba sinistra.

La difficile partenza di Cairoli, superato da Seewer e Tonus

Seewer hole-shot, Cairoli out

A partire davanti a tutti è stato invece Jeremy Seewer (Yamaha), l’autore della pole nelle prove cronometrate del mattino ha messo in riga gli avversari alla prima curva, sfruttando anche la gomma a “pala” montata prima del via, trovando la massima trazione sul rettilineo del via. La leadership dello svizzero è durata fino a dieci minuti dalla fine quando Jeffrey Herlings (KTM), secondo fino a quel momento, ha rotto gli indugi e sentendo farsi più forte la pressione di Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Honda), ha superato Seewer e preso il comando, facendo segnare il giro record e mettendo un piccolo margine tra se e lo svizzero, braccato a sua volta dai due inseguitori.

Jeremy Seewer a lungo primo in gara uno

Disastro Italia, si salva Lupino

Sul traguardo Herlings è passato primo, vincendo l’undicesima manche della stagione, precedendo Seewer, coriaceo nel resistere agli attacchi di Febvre fino alla fine, il francese e Tim Gajser, a pochi centesimi dal pilota Kawasaki. Oltre a Cairoli, si sono ritirati anche David Philippaerts (Yamaha), abbandonato dalla moto mentre era undicesimo e Alberto Forato (GasGas), mentre Alessandro Lupino (KTM), è riuscito ancora una volta nell’impresa di entrare nella top ten, chiudendo al decimo posto.

David Philippaerts era undicesimo quando la moto lo ha tradito

Ancora Vialle e sono 11

In MX2 quindicesimo hole-shot e undicesima vittoria di manche per Tom Vialle (KTM); il Campione del Mondo in carica, scatta davanti a tutti al via di gara uno ed ha preso immediatamente un buon margine di vantaggio su Isaac Gifting (GasGAs) e sull’autore della pole position, Jago Geerts (Yamaha). Subito a terra Mattia Guadagnini (KTM), partito in diciassettesima posizione e ripartito trentesimo. Il veneto è riuscito a rimontare fino alla diciottesima posizione finale, perdendo però la terza posizione provvisoria in campionato, superato da Vialle, mentre la tabella rossa Maxime Renaux (Yamaha), partito nella top ten corre di rimessa, terminando sesto in sicurezza. Ottima la gara di Andrea Adamo (GasGas), settimo al via e undicesimo al traguardo, dopo aver lottato a lungo per un posto nei dieci, mentre Gianluca Facchetti (KTM), parte sedicesimo, agguanta la quattordicesima posizione e cade, ritrovandosi ventunesimo, salvo recuperare fino ad arrivare alle spalle di Guadagnini.

Quindicesimo hole-shot stagionale per Tom Vialle