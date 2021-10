Nemmeno il tempo di “digerire” il Gran Premio del Trentino di domenica che sono già concluse le prove cronometrate del GP di Pietramurata, quindicesima prova del mondiale MXGP. Jeffrey Herlings (KTM), leader della classifica iridata, sale a cifra doppia nel computo stagionale delle pole position e con 1’38”408, sarà il primo a scegliere il cancello di partenza per le due manche di gara del pomeriggio.

A seguirlo entreranno nell’ordine, Tim Gajser (Honda), Antonio Cairoli (KTM), terzo in prova come tre giorni fa, Romain Febvre (Kawasaki) e Jeremy Seewer (Yamaha), autore del miglior tempo domenica scorsa. Sesta posizione per un acciaccato Jorge Prado (KTM), caduto violentemente domenica in gara uno, mentre è tredicesimo Alessandro Lupino (KTM), a cui è stato cancellato il giro veloce per aver rallentato troppo prima di lanciarsi nel suo tentativo.

Seewer sembra aver rirtrovato la forma migliore in una stagione fin qui deludente

Pole a Fernandex, Guadagnini decimo

Seconda pole position stagionale per Ruben Fernandez (Honda), lo spagnolo che è tornato sul podio domenica scorsa, sembra rinato dopo aver attraversato un momento difficile ed aver subito un infortunio ad una clavicola. La tabella rossa del secondo GP stagionale ha preceduto il duo Yamaha formato da Jago Geerts, già poleman domenica e Maxime Renaux. Quarto il campione in carica Tom Vialle (KTM) che si schiererà al cancello prima di Jed Beaton (Husqvarna) e di Conrad Mewese (KTM). Decimo e primo degli italiani, Mattia Guadagnini (KTM) che entrerà invece subito prima di Gianluca Facchetti (KTM) undicesimo; diciottesimo Andrea Adamo (GasGas).

Maxime Renaux insegue il suo primo titolo in MX2