Riprende dal terzo round consecutivo sulla pista del Ciclamino il duello tra Herlings, Febvre e Gajser per il titolo della MXGP 2021; la tabella rossa sceglierà il cancello di partenza prima dei suoi rivali, avendo centrato il miglior tempo al termine della sessione di prove cronometrate.

Romain Febvre in versione autunnale, con lo smanicato per difendersi dal freddo pungente

La pista, fresata a fondo, si è rivelata la più “lenta” delle tre prove, considerando che la pole è passata dal 1’37” del primo round al 1’38” del secondo e che oggi Jeffrey Herlings ha fermato il cronometro sul tempo di 1’40”170, precedendo di 128 millesimi Jeremy Seewer (Yamaha), autore della pole del GP del Trentino una settimana fa. Terzo tempo per Jorge Prado che piazza la sua KTM davanti al francese Romain Febvre, mentre al quinto posto troviamo un velocissimo Alessandro Lupino (KTM), primo degli italiani in gara. Sesto miglior tempo per Tim Gajser (Honda), con Antonio Cairoli (KTM), decimo a poco più di un secondo dalla pole di Herlings. Tredicesimo tempo per Alberto Forato e ventiseiesimo per David Philippaerts (Yamaha).

Tim Gajser appena sottotono nelle prove cronometrate del GP del Garda

In MX2 Jago Geerts (Yamaha), evidentemente a suo agio sul terreno trentino dopo aver centrato una pole al primo appuntamento e un secondo posto al secondo, torna a conquistare la prima scelta per il cancello di partenza delle due manche del Gran Premio di Garda. Il belga fa segnare il miglior tempo a metà sessione dopo aver compiuto sette giri, dopo di lui prenderanno posto sullo schieramento di partenza Mikkel Haarup (Kawasaki) e il vincitore del precedente round, Rene Hofer (KTM). Quarto al termine dei 20 minuti di prove cronometrate che hanno seguito i 20 di libere, la tabella rossa della serie, Maxime Renaux (Yamaha) e Mattia Guadagnini (KTM), seguito dal campione in carica Tom Vialle (KTM).

Jago Geerts in pole position per la quinta volta quest'anno