Il sedicesimo appuntamento stagionale con il Campionato del Mondo FIM di Motocross si terrà sulla pista di Pietramurata, come nelle due precedenti occasioni. Il tracciato che non è stato ovviamente “stravolto” a causa della natura del terreno molto duro e difficile da lavorare, è stato comunque fresato a fondo, rallentandolo sensibilmente rispetto al primo Gran Premio del Trentino. Dovremo comunque attendere il prossimo anno per vedere qualcosa di particolarmente diverso, quando il senso di marcia sarà invertito per la prima volta da quando il mondiale si corre ad Arco.

L'infinito duello tra Herlings Febvre e Gajser vivrà un nuovo episodio

Il duello Herlings, Febvre, Gajser è pronto a vivere un nuovo capitolo, al termine del quale resteranno solamente due gare da affrontare in sequenza a Mantova. Numeroso il pubblico accorso anche per assistere all'ultima apparizione di Antonio Cairoli sul Ciclamino, soprattutto dopo l'inattesa vittoria di mercoledì scorso, quando il siciliano ha centrato il novantaquattresimo successo in carriera.

