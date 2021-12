Lutto in MXGP: Rene Hofer è morto sulle Alpi austriache

Sorpresi da una valanga in undici, sono stati cercati da oltre 120 soccorritori. In due sono deceduti sul colpo, mentre un terzo si è spento una volta giunto in ospedale a Klagenfurt.

L'abbraccio tra Hofer e Guadagnini al traguardo del GP di Pietramurata

Una carriera fulminante

Hofer, 19 anni, Campione del Mondo e d’Europa classe 85cc nel 2016, terzo nel 2018 nella EMX125, dopo essere stato al comando per tutta la stagione ed essersi infortunato a tre gare dal termine, era approdato al team factory KTM Red Bull all’inizio del 2020. Subito secondo di manche alla prima gara della stagione in Inghilterra, era stato costretto da un brutto infortunio a dare forfait per il resto della stagione dopo il quarto Gran Premio stagionale. Tornato alle gare nel 2021 era salito per la prima volta sul podio iridato in occasione del Gran Premio di Germania a Teutschenthal, riuscendo a cogliere il primo successo a Pietramurata, facendo suonare l’inno austriaco sul podio per la prima volta dopo 34 anni.