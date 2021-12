MXGP: Fantic c’è con Nicholas Lapucci

Pluri titolato nel 2021, Lapucci è l'uomo del debutto di Fantic in MXGP

Nicholas Lapucci per la sfida 450

Il pilota del Mugello, già Campione Italiano Prestige MX1 nel 2020 con la KTM del Team Beddini, tornerà quindi su un 450 e porterà al debutto nella classe regina la nuova moto della Fantic, dopo aver rinnovato il suo contratto con la casa italiana per il 2022. Il team Maddii, guidato da papà Corrado e dal figlio Marco, proseguirà il percorso intrapreso due anni fa per far crescere i giovani piloti nelle categorie EMX125 e EMX250. “Siamo molto felici di fare il nostro debutto in MXGP con Nicholas, è una sfida emozionante e difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio per fare bene nella classe regina.” Ha commentato Marco Maddii, mentre Lapucci ha aggiunto: "Sono davvero felice di aver rinnovato il mio contratto con Fantic e il team Maddii. Sono molto emozionato per questa nuova sfida mondiale. Sarà una stagione importante e sono felice di essere di nuovo con il Fantic Factory Team Maddii. Sono sicuro che mi daranno il miglior supporto possibile per intraprendere questa nuova avventura. Sarà il mio secondo anno con il Team e ci sarà ancora più feeling, non vedo l'ora di iniziare questa nuova pagina della mia carriera. Voglio ringraziare la famiglia Maddii e Fantic per la fiducia che hanno riposto in me e tutti gli sponsor che mi stanno dando una mano.”