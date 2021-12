MXGP: Tony Cairoli cittadino onorario di Patti

Cairoli con Lupino riceve la caratteristica "pigna" in ceramica bianca

Bonsignore: “Sei diventato il Motocross, la storia vivente del Motocross"

La cerimonia si è tenuta nell’aula consiliare del Comune di Patti, alla presenza del sindaco Gianluca Bonsignore, del presidente del Consiglio Giacomo Prinzi, delle autorità civili, militari e di tanti amici e sostenitori di Tony. “Averti oggi in questa aula è per noi motivo di vanto, e sapere che uno dei più grandi piloti di sempre è nato a Patti, è motivo di profondo, vero e autentico orgoglio. Partendo da Patti, e da quella piccola pista costruita davanti casa tua da papà Benedetto” ha dichiarato il Sindaco rivolgendosi a Cairoli “sei diventato il Motocross, la storia vivente del Motocross. Oggi non vogliamo premiare il campione, che ha realizzato il sogno della capacità umana di trionfare sopra ogni cosa e di raggiungere il tetto del mondo, ma soprattutto l’uomo, l’uomo che non ha mai faticato a riconoscere le proprie radici, contribuendo in maniera determinante a diffondere la conoscenza della nostra straordinaria Patti.”