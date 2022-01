MXGP: in Patagonia il GP di Argentina, a Mantova il secondo GP dell’anno

Il via del Gran Premio di Patagonia 2019, da sinistra: Febvre, Gajser, Van Horebeek, Desalle

Per il Mondiale delle ruote tassellate è un ritorno alle gare oltreoceano dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid19, un buon segnale in prospettiva anche per le due trasferte indonesiane, in programma per l’estate. Una versione aggiornata del calendario MXGP 2022 dovrebbe essere resa nota nelle prossime 24 ore, anche perché originariamente il GP era in programma per il 6 Marzo, come seconda data della stagione, mentre ora potrebbe essere sostituita dal Gran Premio di Lombardia sulla pista di Mantova.