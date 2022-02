MXGP: Boisrame sostituto di Herlings

Mathys Boisrame in azione con la Kawasaki a Mantova nell'ultimo round del 2021

Dopo molti test la decisione

Il 23enne francese che ha fatto il suo esordio nella classe regina negli ultimi cinque round del 2021, facendo registrato quattro risultati nella top ten di manche, ha vinto il campionato EMX250 nel 2018 con la Honda del Team Assomotor e ha disputato due stagioni e mezzo in MX2. Boisrame aveva firmato per Team2B/BOS/CBO Kawasaki per quest'anno. L'annuncio di dicembre, lasciava intendere che ci sarebbe stato anche il supporto ufficiale da parte del costruttore giapponese ma da Kawasaki non è arrivata alcuna conferma. Boisrame ha disputato la gara internazionale di LaCapelle-Marival alcune settimane fa, terminando decimo assoluto. Joel Smets, Red Bull KTM Factory Racing Team Manager: “Quando hanno posticipato il Gran Premio di Gran Bretagna di un'altra settimana, con Mathys abbiamo avuto un po' più di tempo per fare un po' di moto e ulteriori test ed è diventato chiaro che potevamo già portarlo nella squadra per il primo round. Jeffrey è unico: è impossibile trovare un altro pilota come lui ma apprezziamo la velocità e la determinazione di Mathys. Ha già dimostrato di poter correre veloce e forte a livello di Gran Premio. È una buona occasione per lui e per noi per fare un po’ di miglia importanti in pista”.