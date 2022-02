MXGP di Gran Bretagna: Gajser vince col brivido

Tutto secondo programma, o quasi, nel primo appuntamento della MXGP sulla pista di Matterley Basin. Tim Gajser (Honda) vola letteralmente e mette in chiaro sin dal primo round che il favorito per la lotta al titolo è lui, aggiudicandosi la gara con un primo ed un secondo posto, tornando alla vittoria a Matterley Basin dopo ben sei anni di digiuno.

Tutti contenti sul rpimo podio del 2022, da sx: Prado, Gajser, Seewer Pronti, via! Prado hole-shot bis Al via di gara due è nuovamente Jorge Prado a scattare davanti a tutti, conquistando il quarto hole-shot del giorno per il Team De Carli (2 Prado, 2 Lagenfelder in MX2), involandosi con un ritmo indiavolato. Alle spalle dello spagnolo il duo Yamaha, Glenn Coldenhoff e Jeremy Seewer precede Gajser che passa prima lo svizzero e due giri dopo l’olandese, mettendosi sulle tracce di Prado che nel frattempo ha allungato mettendo tra se e i suoi inseguitori tre secondi. Il ritmo dello sloveno è micidiale e a quattro giri dal termine, prende la testa della gara, allungando sul pilota GasGas. Alle spalle dei due di testa, Coldenhoff e Seewer consolidano le loro posizioni, con Ruben Fernandez (Honda) quinto per tutta la gara, mentre Maxime Renaux (Yamaha), terzo in gara uno, non riesce a ritrovare il ritmo della prima frazione.

Prova convincente per Seewer che non aveva mai iniziato una stagione sul podio Brivido finale Il colpo di scena arriva nelle battute finali, a due giri dalla fine, quando Gajser incappa in un errore subito dopo il traguardo e cade, lasciando via libera a Prado che non se lo fa ripetere due volte e prende la testa, resistendo nel finale agli attacchi furiosi del rivale che tenta di recuperare la posizione persa senza successo. Per Prado si tratta della prima vittoria di manche in carriera a Matterley Basin, dove non aveva mai ottenuto risultati di rilievo, nonostante i due mondiali vinti in MX2. Sotto la bandiera a scacchi Prado è primo e precede nell’ordine: Gajser, Coldenhoff, Seewer e Fernandez.

Reazioni opposte per Gajser e Prado al termine di gara due Renaux subito bene Sul podio Gajser è primo di giornata e conquista la prima tabella rossa dell'anno, Prado secondo e Seewer terzo. Maxime Renaux chiude quarto assoluto il suo primo GP in 450, precedendo il compagno di team Coldenhoff che completa l’ottima giornata per Yamaha in MXGP, con tre piloti piazzati nei primi cinque posti della classifica.

Alberto Forato ha portato a casa un'ottima top ten Forato settimo assoluto Altra prova da sottolineare per Alberto Forato che dopo il sesto posto della prima manche, porta a casa un ottavo nella seconda, rimontando diverse posizioni dopo una partenza difficile. Il veneto chiude così al settimo posto il primo Gran Premio di una stagione che si annuncia decisamente promettente; alle spalle del sorprendente Jed Beaton (Kawasaki), all’esordio in MXGP. Altro zero per Alessandro Lupino che si ritira nel corso del primo giro per noie alla sua Beta; va meglio al suo compagno di squadra Jeremy Van Horebeek che non solo non ha problemi con la sua moto ma che chiude anche nella top ten con un buon nono posto di giornata.