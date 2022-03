MXGP di Lombardia: gli orari tv

Purtroppo ci sono poche soluzioni per seguire tutta l’azione dal circuito del Motoclub Mantovano questo fine settimana, se non abbonandosi a mxgp-tv.com o comprando il singolo evento. In televisione invece le gare saranno trasmesse in differita, sia su Rai Sport che su Eurosport2 e dal vivo solo quelle della MXGP ma in streaming sulla Rai.