MXGP del Trentino: Alberto Forato in pole

In MX2 è stato Thibault Benistant (Yamaha) a far segnare il miglior tempo in prova. Il francese, tornato alle competizioni la settimana scorsa dopo un lungo stop di quattro mesi a causa di un infortunio e successivo intervento chirurgico al ginocchio, ha fatto meglio tel suo compagno di squadra e tabella rossa della serie MX2, Jago Geerts. Terzo tempo per il nostro Mattia Guadagnini (GasGas), migliore dei piloti italiani in gara.

Mattia Guadagnini sempre spettacolare in pista

Ben cinque gli italiani in pista in MX2

Tredicesimo crono per Andrea Adamo (GasGas), mentre Andrea Bonacorsi (Yamaha), wild card in prestito dalla EMX250, ha fatto segnare il tredicesimo tempo. Ventiquattresimo crono per Valerio Lata (KTM), anche lui in gara per allenarsi in vista del prossimo round della EMX250. Il pilota romano ha fatto meglio di Liam Everts (KTM), al rientro dopo l’incidente in Inghilterra di due mesi fa, quando si fratturò un dito. Ventisettesimo tempo per Paolo Lugana (KTM), quinto italiano in pista and Arco.