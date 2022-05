MXGP: Jorge Prado out a Maggiora!

Jorge Prado in azione sulla pista di Kegums in occasione dello scorso Gran Premio di Lettonia

Prado: "Spero di essere a Riola Sardo"

Jorge Prado: “Sono caduto in allenamento la scorsa settimana. Non è stato un incidente molto grave, ma mi sono lussato la spalla. Uno specialista della spalla l'ha rimessa dentro il prima possibile e gliene sono grato. Sto lavorando molto duramente in questo momento, per assicurarmi di poter tornare il prima possibile. Spero di essere a Riola Sardo, purché tutto vada bene. Sarebbe un grande traguardo per me! È un peccato non poter correre questo fine settimana, sono secondo in campionato e in lotta per il titolo. Maggiora è una pista che piace anche a me! Spero di poter ril mio GASGAS in Sardegna”.