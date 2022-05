MXGP: Renaux vince il primo duello con Gajser a Maggiora

La prima giornata del Gran Premio d’Italia MXGP non poteva essere migliore, la tanto attesa pioggia non si è fatta vedere e su una pista veloce e in perfette condizioni, lo spettacolo è stato assicurato.

La partenza della MXGP con le due Yamaha ai margini e il duello Van Horebeek-Jonass al centro Renaux al "Maxime" In MXGP è stato Maxime Renaux (Yamaha) ad imporsi, il francese, scattato primo al via della gara di qualifica dal sesto cancello, ha preso un piccolo margine di vantaggio su Tim Gajser (Honda) che ha cercato in tutti i modi di mettere le ruote della sua CRF davanti a quelle della YZF del francese che ha resistito per tutti i 14 giri di gara. Dal canto suo Gajser ha cercato un varco in diverse occasioni ma non è riuscito a scalzare il coriaceo pilota della Yamaha, chiudendo secondo davanti all’altra Yamaha di Jeremy Seewer, terzo in scia ai due duellanti.

Maxime Renaux vittorioso sul traguardo di Maggiora Forato nella Top Ten La spettacolare manche ha visto Ruben Fernandez (Honda) chiudere quarto davanti ad un solido Pauls Jonass (Husqvarna), mentre Alberto Forato ha terminato al nono posto, primo degli italiani in gara. Sedicesimo posto finale per Alessandro Lupino (Beta), diciannovesimo per David Philippaerts (Kawasaki) e ventunesimo per Filippo Zonta (GasGas), a lungo a ridosso della top ten e retrocesso nel finale.

Jeremy Seewer è apparso in netta ripresa dopo un inizio di stagione opaco Vialle non sbaglia nulla, Geerts secondo ma a terra In MX2 assolo del Campione del Mondo della MX2 del 2020, Tom Vialle (KTM) che è partito in testa e si è difeso per tutta la gara dagli attacchi di Jago Geerts (Yamaha), scattato secondo alle sue spalle. Il belga nel finale è caduto, lasciando che il francese “passeggiasse” negli ultimi due giri, cogliendo la pole position per le due manche della domenica.

Tom Vialle si è imposto con autorevolezza nella qualifica del sabato della MX2 Bene Guadagnini e Adamo Terzo posto finale per Kevin Horgmo (Kawasaki) che transita con un distacco importante sul traguardo, precedendo l’altra Yamaha ufficiale di Thibault Benistant. Sesto posto per Mattia Guadagnini (GasGas), autore di una buona gara, dopo esserte partito decimo, mentre Andrea Adamo (GasGas), partito leggermente meglio ha chiuso alle spalle del veneto.