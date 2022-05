MXGP: clamoroso! Guadagnini passa in 450

L'annuncio di GasGas e del Team De Carli spiega la logica di questo cambiamento in ottica 2023, anno che avrebbe comunque visto Mattia passare alla MXGP. Vista l'impossibilità di raggiungere gli obbiettivi prefissati in MX2, si è deciso di usare il resto della stagione per adattarsi alla 450.

Dopo alcune prime gare difficili in MX2, Mattia Guadagnini correrà le prossime tappe del Campionato Mondiale di Motocross FIM 2022 con una MC 450F. '101' ha già testato la sua nuova cavalcatura e c'è molta eccitazione nell'aria mentre la squadra GASGAS si dirige verso il Gran Premio di Sardegna. Gareggiando a soli vent'anni, Guadagnini potrà assimilare molte conoscenze a bordo della MC 450F e metterle a frutto in futuro. È un momento molto emozionante per lui, per imparare e crescere nella classe MXGP molto competitiva. Tutti in GASGAS Factory Racing sono lieti di vederlo raggiungere un'altra pietra miliare nella sua carriera.

La guida sempre spettacolare di Mattia ha risentito di un avvio di stagione sfortunato

Guadagnini: "Ho pensato che sarebbe stato più logico guardare avanti"

Mattia Guadagnini: "Avevo grandi aspettative per questa stagione. Mi sono preparato molto bene con la squadra, ma in gara le cose sono andate storte troppe volte. Ho commesso degli errori e ho anche avuto un po' di sfortuna! Non siamo ancora a metà gara stagione, ma realisticamente è molto difficile raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato, ho pensato che sarebbe stato più logico guardare avanti e prepararsi per la prossima stagione, soprattutto perché ho tanti round per adattarmi alla MC 450F. Ne ho parlato con De Carli e la squadra, e forse questo cambiamento sarà positivo per tutti. Ringrazio la squadra e il management per questa opportunità."

De Carli: "Siamo tutti convinti che è una buona soluzione fare subito la transizione"

Claudio De Carli: "Tra errori ed episodi sfortunati, Mattia sta attraversando un periodo difficile. Conosciamo tutti il ??suo talento, può tornare a fare molto bene ed è ancora tra i primi dieci in MX2. Mattia lavora sempre con grande impegno ed è pilota maturo, determinato, professionale e molto veloce, ne abbiamo parlato, per il suo interesse, e tra le varie possibilità ha deciso lui stesso di passare alla categoria MXGP. Questo passaggio era previsto per la prossima stagione, ma siamo tutti convinti che è una buona soluzione fare subito la transizione. In MXGP non avrà la preoccupazione dei risultati. Ci sono tredici round da correre, in cui potrà prendere confidenza con la 450 e così prepararsi al meglio per il 2023.”