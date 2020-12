Ieri è stato un giorno di quelli che non si vorrebbero mai vivere nel motorsport: Sara Lenzi, di appena 18 anni, è mancata all’affetto dei suoi cari in un incidente durante un trasferimento del Campionato Italiano Motorally e Raid TT in Sardegna.

In omaggio a Sara, la carovana del Sandalion Rally oggi si ferma in segno di lutto e tutto il paddock si raccoglierà in un momento di raccoglimento a ricordo.

In queste ore i messaggi di cordoglio si stanno moltiplicando: da quello di Danilo Petrucci, alla sua prima esperienza in questa disciplina e che ieri aveva concluso primo, a quello del Presidente di Federmoto Giovanni Copioli.

"Sono molto vicino alla famiglia di Sara, la cui perdita rappresenta un momento di profondo dolore per tutti noi che viviamo il motociclismo con grande passione. Ai genitori, ai cari e agli amici di Sara vanno le mie più sentite condoglianze e di tutta la FMI", dichiara il Presidente Copioli.

“La gara oggi passa in secondo piano. Non ci sono parole per tragedie come quella di oggi, mi stringo alla famiglia e agli amici di Sara Lenzi”, condivide sui social Jacopo Cerutti.

“Ciao Sara”, è il messaggio semplice ma accorato di Alessandro Botturi.

“Betamotor è vicina alla famiglia Lenzi ed al Team Dirt Racing in questo momento di grande dolore per la tragica scomparsa di Sara”, annuncia la Casa toscana, che si ritira dalla competizione con tutti i suoi piloti.

Petrucci leader

Nella tarda serata di ieri sera sono state pubblicate le classifiche di giornata, dove si è tenuta valida solo la SS. 1 di 46 chilometri. Per la cronaca, il miglior interprete della speciale è stato Danilo Petrucci che ha relegato dietro di sé il cinque volte campione italiano motorally Jacopo Cerutti, portacolori del Team Solarys, e il talento Azzurro Leonardo Tonelli di Africa Dream Racing.

Quarta posizione per il gigante di Lumezzane Alessandro Botturi, seguito da Matteo Bresolin, Andrea Rocchi e Andrea Mancini, gli ultimi due compagni di squadra di Sara Lenzi. Ottava posizione per il campionissimo dell’enduro Claudio Spanu, alla sua prima esperienza con la navigazione; nono Vanni Cominotto davanti a Carlo Cabini in sella a Honda.

La competizione riprenderà domani, martedì 8 dicembre, nel ricordo di Sara, come annunciato dagli organizzatori del Campionato.

“In molti hanno già scritto di Sara Lenzi, noi ci limitiamo a dire che era una grande appassionata del motorally, della navigazione e una delle regine di questa disciplina”, si legge sulla pagina Facebook del Campionato.

“Oggi, Sara, hai inforcato la tua motocicletta portando il road book in cielo. Da quaggiù ti rivolgiamo lo stesso sorriso che tu hai sempre dispensato a tutto il paddock. La carovana del Motorally e Raid TT si ferma in rispettoso silenzio. Ciao Sara… Noi torneremo a correre martedì 8 dicembre, non più per un titolo, ma nel tuo ricordo”, concludono gli organizzatori.

