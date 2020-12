Nel terzo giorno del Sandalion Rally, la carovana dei piloti ha ripreso la competizione nel ricordo di Sara Lenzi, la diciottenne che ha perso la vita in un incidente in trasferimento durante la prima giornata.

Dopo un giorno di stop, vissuto con una cerimonia di commemorazione e un minuto di silenzio per Sara, la maggior parte dei piloti ha ripreso la gara.

“Sono stati i genitori di Sara a chiedermi di far continuare la competizione”, ci ha detto Antonio Assirelli, coordinatore del Motorally per Federmoto. “Vedendo loro, ho capito da chi aveva preso tutta la sua forza Sara”.

Tutti i piloti hanno vissuto la giornata odierna con il pensiero a Sara Lenzi, vivendo intensamente la “speciale” di mercoledì che non era fatta solo di chilometri e note ma anche di una commistione di ricordi, pensieri e riflessioni.

Per quanto riguarda la cronaca sportiva Jacopo Cerutti, già campione Italiano per la quinta volta con 2 prove d’anticipo, è stato il miglior interprete dei due settori selettivi creati dal Moto Club Insolita Sardegna confermandosi campione italiano Raid TT 2020.

Il primo settore selettivo prevedeva di 22 chilometri mentre la seconda prova era di 36 chilometri. Se il lecchese Jacopo Cerutti del Team Solarys ha dato sfoggio delle sue abilità in entrambi i settori cronometrati onore e meriti vanno anche ai 2 plurititolati piloti provenienti dall’enduro Tommaso Montanari e Claudio Spanu, alle prime armi con la navigazione, ma in grado di raccogliere una seconda e una terza posizione nel primo settore. Nel successivo, Cerutti e Montanari hanno bissato il risultato mentre in terza posizione si è imposto Matteo Bresolin CF Racing.

A fine giornata la top ten si completava con Leonardo Tonelli in quarta posizione, Vanni Cominotto in quinta posizione assoluta, Giovanni Gritti in sesta piazza a sua volta seguito da Filippo Tullio, Marco Menichini, Carlo Cabini e un sempre più performante Edoardo Cavicchi.

Esclusivo Petrucci: "Nella prima giornata avevo le tracce"

Nella classifica dopo le due giornate, Jacopo Cerutti ha vinto il Raid TT davanti a Leonardo Tonelli e Matteo Bresolino, con Vanni Cominotto quarto e Danilo Petrucci quinto.

Durante il day 1 del rally TT Danilo è stato il più veloce di tutti i 100 partenti mentre nella giornata di mercoledì ha commesso un piccolo errore dopo essere stato proprio lui ad aprire la giornata.

“Nella prima giornata sono stato agevolato perché avevo le tracce dei primi da seguire”, ci ha detto Danilo con grande sportività nella nostra intervista esclusiva. “Sapevo di essere veloce sia nell’enduro che nel motocross, ma navigare è un’altra cosa. Ho sbagliato a leggere una nota e ho preso un sentiero fuori percorso, finendo contro una recinzione”, racconta.

“Ho perso sei minuti, ma poi ho ritrovato la strada e ho continuato a navigare fino al traguardo. Peccato per l’incidente di Sara, non ci voleva… Ero indeciso se riprendere la gara o no, poi i suoi genitori ci hanno detto che dovevamo continuare…” conclude Petrucci. Troverete un'ampia intervista con 'Petrux' a proposito dell'esperienza in Sardegna sul prossimo numero di Motosprint settimanale, in edicola martedì 15 dicembre.

Le classifiche

Per quanto concerne la classe 125 è stato Filippo Pietri il mattatore mentre Gilberto Cantori ha dominato nella categoria Ultra Veteran. Vanni Cominotto si aggiudica la classe 250 e RT1 con l’oro, gradino più alto del podio anche per Sandro Calesini per la classe Veteran. Tommaso Montanari sigla il suo primo oro nel motorally per la classe 300 mentre Jacopo Cerutti si laurea campione nella 450 e RT2.

Leonardo Tonelli, amico fraterno di Sara, con la quale si allenava ogni giorno, ha corso con il numero della pilota toscana chiudendo la sua ultima prova di campionato 2020 sul gradino più alto del podio nella classe 600 e nella classe RT3.

La 1000 è andata a Pierluigi Valentini mentre la classe Sport è stata appannaggio del pilota di casa Massimo Piras. Giovanni Gritti si conferma campione nella categoria Marathon e si assicura l’oro nella RT4. Onore e meriti a tutto il Fast Team fra le squadre, mente per i Team indipendenti sul gradino più alto del podio è salito l’Africa Dream Racing.