Dopo aver annunciato ieri l’impegno al fianco del grande Carlos Sainz nel Mondiale dei SUV elettrici Extreme-E, Laia Sanz ha confermato la sua presenza alla Dakar 2021 in Arabia Saudita.

La pluri iridata spagnola (13 mondiali trial e 5 enduro) ha rassicurato i suoi fan con un post sui suoi profili social confermando la partecipazione al Rally Raid più famoso del mondo. Non solo, lo farà guidando ancora una GasGas.

“Sarò ancora al via della Dakar con GasGas”

Sui profili Facebook ed Instagram di Laia Sanz è comparso questo post, a conferma dei suoi piani: “Nel caso qualcuno avesse dubbi sull’annuncio di ieri, continuerò lo stesso a dare gas in moto! Il prossimo obiettivo è quello di lottare per un’altra Dakar con GasGas. Ringrazio il team e gli sponsor che mi permettono di far diventare realtà i miei sogni”.

Dakar 2021: parte da Gedda la seconda edizione saudita