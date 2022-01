Dakar, 3ª tappa: Rodrigues conquista il primo successo, Sunderland ancora leader

E' stata, come sempre riserva il Rally Raid più famoso al mondo, una terza tappa a dir poco combattuta quella che ha visto i piloti ancora una volta protagonisti nelle sabbie del deserto. In modo inaspettato il portoghese Rodrigues è riuscito a tagliare per primo il traguardo della speciale, seguito dall'australiano della KTM Toby Price. Vittoria come dicevamo inaspettata, in quanto Daniel Sanders, in sella alla GasGas e in testa fin quasi alla fine, non è riuscito né a contrastare Rodrigues e neppure a salire sul podio, chiudendo quinto alle spalle di Mason Klein e Skyler Howes e pagando un ritardo di 2 minuti e 55. Dalle notizie che trapelano sembra che il ritardo di Sanders sia stato dovuto ad un bisogno improvviso: si è fermato alcuni minuti a mangiare un boccone! Settimo piazzamento invece per il pilota Honda Brabec che ha chiuso alle spalle di Short e davanti a Benavides e Van Beveren.

Grande sorpresa, per i nostri italiani in gara, con Danilo Petrucci che sta dimostrando di essere un vero “osso duro”. Nonostante le difficoltà di ieri che lo hanno costretto al ritiro per un guasto meccanico alla sua KTM, il ternano ha chiuso la tappa di oggi al 22esimo posto. Il “jolly” che ha giocato ieri per poter continuare a gareggiare, fa si però che gli siano state comminate 11 ore di ritardo e quindi per Petrux non sarà possibile risalire nella classifica generale. Nello speficifico, si tratta di 3 penalità: una per non aver terminato la tappa, una per aver saltato i waypoint e la terza come penalità sportiva. La sua gara di oggi è stata comunque molto serrata e nel susseguirsi della mattina è riuscito a recuperare posizioni passando da momenti in cui era 30esimo, fino ad arrivare come già detto 22esimo al traguardo di questa terza tappa. 32esimo piazzamento, invece, per l'altro italiano in gara Paolo Lucci.

