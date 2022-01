Dakar, 8ª tappa sfortunata per gli italiani: ritiro per Lucci e Stigliano

L'ottava tappa di questa Dakar 2022 non è stata una delle più fortunate per i piloti italiani. Se Petrucci è stato il migliore dei “nostri” con il 25esimo posto a fine tappa, per Paolo Lucci e Giovanni Stigliano la speciale si è conclusa in anticipo rispettivamente per un problema tecnico ed una caduta. Anche per "Petrux", però, non è stata una giornata semplice, visto che ha perso ben undici minuti per alcuni problemi nella navigazione nel deserto perdendo diverso terreno rispetto ai protagonisti assoluti.