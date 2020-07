I piloti del Campionato interregionale Supermoto Centro-Sud Italia sono pronti a tornare in pista per il terzo round di questa stagione 2020.

Dopo la prima prova che si è svolta a Viterbo e la seconda ad Ortona, questa volta sarà il circuito internazionale Il Sagittario di Latina ad ospitare i tanti riders di questa categoria.

Cosa è successo nell'ultimo round

Ricordiamo che la gara del 5 luglio ad Ortona, per la categoria S1 Open ha visto al comando Diego Monticelli seguito da Christian Romano e Luca D'Addato, mentre nella categoria S4 Open a vincere è stato Marco Malone.

Il round di Latina che si svolgerà domenica 2 agosto, sarà una prova importante per la classifica generale che potrebbe regalare delle riconferme come dei colpi di scena.

Oltre alle categorie già citate, torneranno in pista anche i piloti delle categorie AMA, S1 AMA e S3 Under 23. A partecipare a questa prova del Campionato interregionale saranno i riders provenienti da Lazio, Umbria, Marche e Toscana, più tutte le regioni del sud Italia.

Assoluti di Enduro: tutto pronto a Carsoli per un altro weekend di gare

Come proseguirà la stagione

Dopo la tappa di Latina sarà tempo per i piloti della Supermoto di fare una pausa estiva per poi tornare in pista per l'ultima tranche finale che li vedrà impegnati negli ultimi tre round di questo 2020: il 6 settembre ci sarà la gara a Battipaglia, il 13 ottobre a Binetto e il 1 novembre a Cecina.

Motorally e Raid TT: si parte questo fine settimana da Bella