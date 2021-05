Matteo Grattarola (Beta) s’inchina soltanto ai due ospiti spagnoli Jeroni Fajardo (Sherco) e Jaime Busto (Vertigo) - Rispettivamente numero 5 e numero 3 nel ranking mondiale - alla prima del campionato italiano organizzata nell’area Pro Trial Park di Ceranesi, vicino a Genova.

Con la consueta partenza al Santuario Madonna della Guardia – sede del Moto Club, grazie al rettore ben disponibile a ospitare manifestazioni di questo sport – il percorso si è sviluppato interamente nell’area autorizzata, dove si continua a svolgere un’intensa attività didattica. Il terreno lo consente perché ricco di rigagnoli, radici, saliscendi tipici del Trial naturale, a cui le nuove generazioni non sono per nulla abituate. Oggi i giovani sono avvezzi ad affrontare ostacoli Indoor, un po’ per volontà e un po’ per necessità, a causa delle restrizioni ambientalistiche. Stavolta la zona Indoor non l’hanno trovata: tutte le 12 sezioni da percorrersi due volte - molto ben preparate, per un percorso davvero bellissimo - sono state tracciate nel bosco, con qualche difficoltà per chi assiste, ma visto che al pubblico non era permesso accedere, non si è presentata la criticità. Come da previsioni è stato Grattarola l’uomo da battere: il trentatreenne lecchese ha tenuto fede al suo palmares difficilmente eguagliabile, forte di 11 titoli nazionali Outdoor, 10 Indoor, due corone mondiali, tre titoli europei, conquistati con ben quattro Marche differenti.

Invasione spagnola

La sfida lanciata dai due piloti della GASGAS, Luca Petrella e Gianluca Tournour, freschi di un nuovo team e motivati a dare lo scacco matto al campione, non ha scalfito Grattarola, che ancora una volta ha confermato di avere una marcia in più fra i piloti tricolori. Al pilota della Beta resta sicuramente il rammarico per non essere riuscito – come spesso accadeva in passato – a uscire padrone assoluto con un trionfo nella categoria Internazionali. A rimpinguare una sempre più scarna categoria TR1, ridotta ora a sette partecipanti, ci e un francese, fra loro Fajardo e Busto, che nonostante l’handicap della partenza per primi, “aprendo” tutte le zone, sono riusciti a stare davanti a Grattarola.

Fajardo è subito partito molto forte e ha infilato quattro “zero” consecutivi, per poi arrendersi con due fiaschi alle zone 5 e 6. Altri cinque “zero” e un “cinque” all’ultima, timbrato per evitare di finire il tempo limite del primo giro. Tutti i piloti della TR1 si sono infatti trovati nella medesima situazione: troppo tempo a studiare zone fuori dai loro standard e l’affluenza dei piloti di categorie più basse, come la TR4 al loro secondo giro, sono i fattori che li hanno attardati al punto da dover saltare la zona 12. I 15 punti del numero uno Sherco sono stati soltanto avvicinati dalla coppia Grattarola-Busto, entrambi colpevoli di 23 errori. Un po’ più staccati Tournour (27) e Petrella (28).

Nel giro Fajardo ha controllato agevolmente, forte del suo vantaggio, e ha chiuso con 10 punti, ma ha rischiato di subire il sorpasso da Busto che soltanto per un “5” – per la quasi impercettibile uscita da una porta con la ruota davanti all’interno dell’ultima zona – è stato privato di un punteggio clamoroso di due penalità totali. Terminando a “7”, per quel piccolo errore si è dovuto accodare a Fajardo. Non in grado di inserirsi in questa battaglia, un Grattarola un po’ più disattento ha concluso il giro a 18, battuto anche da Petrella (16) in questo parziale, ma comunque saldamente vincitore nel campionato italiano.

Terzo per un solo “zero” Tournour che è stato rimontato e appaiato nel punteggio da Lorenzo Gandola (Beta). Nella categoria Femminile successo per Andrea Sofia Rabino (Beta), la quindicenne pinerolese cresciuta moltissimo nell’ultimo anno a livello tecnico. In testa dall’inizio alla fine, con i parziali di 15 e 18 è risultata inavvicinabile. Seconda la campionessa in carica Martina Gallieni (TRRS) davanti a Martina Balducchi (Beta). Assente per infortunio a una mano Alex Brancati (GasGas). Ben 143 i partecipanti e 34 quelli del Minitrial. Un ottimo avvio, considerate ledifficoltà del momento.

Il prossimo appuntamento sarà a Gualdo Tadino (PG) il 23 maggio.

