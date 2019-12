Archiviata una stagione, si pensa subito alla prossima. Il FIM Enel MotoE World Cup ha già una entry list, che segna conferme e nomi nuovi, da vedere in azione sulle Energica Ego Corsa. Matteo Ferrari, campione in carica, rimane al suo posto; il romagnolo continuerà con il team Trentino Gresini, per difendere il numero 1 appena conquistato. Gli altri italiani iscritti: Niccolò Canepa, reduce dalla grande vittoria alla 8 Ore di Sepang, difenderà i colori della squadra di Lucio Cecchinello. Mattia Casadei resta con Paolo Simoncelli, nel SIC58 Squadra Corse. Arrivano Tommaso Marcon e Alessandro Zaccone, rispettivamente con Tech3 e Gresini. Presente anche Alex De Angelis “italico” sammarinese, nuovamente con la struttura allestita da Octo Pramac. Esce e (forse) va in pensione definitivamente Sete Gibernau, ci riprova la signorina Maria Herrera, ripetono l’esperienza Josh Hook, Mike Di Meglio, Niki Tuuli, Eric Granado, Xavier Simeon, e Bradley Smith, in rappresentanza di Australia, Francia, Finlandia. Brasile, Belgio, Gran Bretagna. Nuovi arrivi, con l’inserimento del tedesco Lukas Tulovic, il pilota di Andorra Xavi Cardelus, lo svizzero ex Moto2 - con MV Agusta - Dominique Aegerter. Doppio impegno per Jordi Torres: lo spagnolo si alternerà tra moto elettriche e Kawasaki Ninja ZX-10RR del mondiale SBK.

5 ALEX DE ANGELIS SAN MARINO OCTO PRAMAC MotoE 6 MARIA HERRERA SPAGNA OPENBANK ASPAR TEAM 7 NICCOLO CANEPA ITALIA LCR E-TEAM 10 XAVIER SIMEON BELGIO LCR E-TEAM 11 MATTEO FERRARI ITALIA TRENTINO GRESINI MotoE 16 JOSH HOOK AUSTRALIA OCTO PRAMAC MotoE 18 NICOLAS TEROL SPAGNA OPENBANK ASPAR TEAM 40 JORDI TORRES SPAGNA JOIN CONTRACT PONS 40 20 XAVIER CARDELUS ANDORRA AVINTIA ESPONSORAMA RACING 27 MATTIA CASADEI ITALIA ONGETTA SIC58 SQUADRACORSE 35 LUKAS TULOVIC GERMANIA TECH3 E-RACING 38 BRADLEY SMITH GRAN BRETAGNA ONE ENERGY RACING 51 ERIC GRANADO BRASILE AVINTIA ESPONSORAMA RACING 61 ALESSANDRO ZACCONE ITALA TRENTINO GRESINI MotoE 63 MIKE DI MEGLIO FRANCIA EG 0,0 MARC VDS 66 NIKI TUULI FINLANDIIA AJO MotoE 70 TOMMASO MARCON ITALIA TECH3 E-RACING 77 DOMINIQUE AEGERTER SVIZZERA INTACT GP