Il Campionato Regionale Velocità Piemonte è pronto per affrontare la sesta stagione del suo nuovo corso, su iniziativa del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Motociclistica Italiana, con l’organizzazione del moto club di novara TTN Racing Club, guidato da Alessandro De Gregori.

Le date

Le attività inizieranno già il 22 marzo sul circuito del Mugello, per proseguire a Cervesina, all’autodromo Tazio Nuvolari, il 10 maggio. Il terzo round sarà al circuito Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari il 31 maggio, per la quarta tappa si andrà invece all’International Raceway di Adria il 19 luglio. Il campionato prosegue quindi con una prova il 13 settembre a Varano ed una l’11 ottobre a Cervesina.

Le classi

Il Campionato Regionale Velocità come è ormai tradizione si disputa in quattro categorie, la Expert per le classi 1000 e 600 e la Rookies con le stessi classi di cilindrata.

Il regolamento

Quest’anno il campionato che dà la possibilità di competere con le nuove coperture Power Performance, prevede anche punti per la pole.

La classifica finale si baserà sulle cinque migliori prove. Sono previsti premi in gomme per i podi delle categorie.

Ogni pilota iscritto ha diritto al Welcome Kit Michelin Moto Gp, con 2 pneumatici posteriori e uno anteriore, al Servizio Racing Service Michelin ed al Michelin Powerdays (prove libere sui più bei circuiti nazionali).

I campioni

I campioni da battere sono William Venesia, con la BMW, che si è nuovamente imposto nella 1000 Expert, Andrea Tomio, su Honda, che ha primeggiato nella 600 Expert, Francesco Rocchio, su Yamaha, che ha vinto la 1000 tra i Rookies, e Andrea Gioiello, su Honda, primo della 600 Rookies.