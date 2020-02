Una triste notizia arriva dal mondo delle ruote italiano che nella giornata di oggi ha visto spegnersi all'ospedale di Fano un volto storico del motociclismo nostrano, Giancarlo Morbidelli.

Morbidelli: le moto da gara entrate nella storia - FOTO

Morbidelli, che ha fatto la storia dell'industira italiana del motociclismo, era ricoverato all'ospedale di Fano da circa una settimana ed è deceduto oggi intorno alle ore 14:00 all'età di 86 anni.

La sua storia

Il costruttore, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, soffriva da tempo di una malattia e negli ultimi giorni si era aggravato in modo significativo.

Morbidelli lascia quindi all'intera storia italiana del motociclismo un vuoto incolmabile. Nato come industriale ed esperto nella riparazione e costruzione dei macchinari utilizzati nell'industria del legno, il suo cuore è sempre stato proiettato verso le due ruote tanto che all'interno del suo stabilimento decise di allestire un reparto dedicato alla costruzione di moto da corsa. Ed è proprio qui che è nato il Morbidelli conosciuto da tutti per le sue moto bianche e azzurre che nel corso della storia italiana sono arrivate a vincere 4 titoli iridati sia nella categoria 125 cc che 250 cc.

Tra i suoi piloti di punta ricordiamo Paolo Pileri, Mario Lega, Pier Paolo Bianchi e anche Graziano Rossi, papà di Valentino Rossi.

Il museo

Da ricordare, il museo che Morbidelli decise di allestire nel 1999 nella vecchia sede della sua azienda a Pesaro e che conta oltre 350 modelli per 3000 mq di grandezza. Le moto esposizione andavano dai primi del 1900 fino a quelle più recenti degli anni '90. Ma dopo un tentativo di vendita nel febbraio 2019, apparentemente non andato a buon fine, molti dei 350 pezzi esposti sono stati rimossi dal museo, smantellato, e venduti all'asta in Inghilterra.

Da parte della redazione di Motosprint un grande abbraccio alla famiglia Morbidelli.