L’edizione 2020 del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance prenderà il via il prossimo 26 aprile a Varano, come vi abbiamo già anticipato.

Ma i motori si inizieranno a scaldare molto prima del via della stagione. Moto Guzzi infatti ha messo a disposizione alcune V7 III già allestite con il kit Trofeo per chi vorrà provarle in pista sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo e sabato 4 e domenica 5 aprile, sul Circuito Internazionale d’Abruzzo, a Ortona, a pochi chilometri da Chieti.

Chi vorrà, potrà così provare quanto la V7 III Trofeo sia una vera moto da corsa, studiata per mettere a proprio agio i meno esperti e al contempo per risultare divertente anche per i più smaliziati.

A Ortona, durante i due fine settimana, i modelli della gamma Moto Guzzi saranno a disposizione anche per un test ride che si snoderà sulle più belle strade dei dintorni, con partenza dal paddock del circuito.

Come si partecipa

I turni, della durata di 15 minuti, sono proposti al prezzo di € 15,00 e sono disponibili in numero limitato.

Per prenotare il proprio turno in sella a una V7 III equipaggiata con il Kit Trofeo è sufficiente rivolgersi al Circuito Internazionale d’Abruzzo al numero 085-9032328 oppure all’indirizzo e-mail info@circuitointernazionaledabruzzo.it

Le iscrizioni all’intero campionato rimarranno aperte fino al 10 aprile, al costo agevolato di € 1.250,00 a Team (equivalenti perciò a € 125,00 a pilota per ogni gara). In alternativa, è possibile iscriversi ai singoli appuntamenti, fino a due settimane prima della gara, al costo di € 350,00 a Team.

Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità); l’iscrizione può essere effettuata compilando l’apposito modulo disponibile cliccando qui.

La V7III

Per rendere il campionato accessibile a una platea sempre più ampia di motociclisti, Moto Guzzi praticherà uno speciale sconto sull’acquisto di una nuova Moto Guzzi V7 III Stone ai team che effettueranno l’iscrizione all’edizione 2020 del Trofeo. Chi prenderà parte all’intero campionato potrà infatti acquistarla al prezzo speciale di € 7.320,00, per un vantaggio pari a € 800,00.

Fast Endurance, Bartalini: “Per la notturna di Adria abbiamo un segreto...”