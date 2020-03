Chi meglio di un pilota per mettere "alla frusta" una supersportiva? Questo devono aver pensato in Casa Honda, visto che, per tirare fuori il massimo dalla nuova CBR1000RR-R Fireblade SP, il costruttore giapponese ha convocato ben cinque dei suoi rider, sfidandoli a siglare una serie di giri veloci al Losail International Circuit, in Qatar.

I piloti

Chi ha avuto l'onore e l'onere di "spremere" la CBR? Il tre volte campione del mondo Endurance Freddy Foray, accompagnato dai piloti ufficiali HRC di WorldSBK, Leon Haslam e Álvaro Bautista; da Dominique Aegerter, collaudatore del team SBK e ambasciatore di Honda Svizzera, e da Alessandro Polita, rider del team HRP Motorsports IDM.

Preso contatto con la pretendente al titolo del Mondiale Superbike 2020, i piloti non hanno lesinato complimenti sulla nuova Fireblade “Born to Race”, arrivata nelle concessionarie a partire dall’inizio di marzo.

Aerodinamica da MotoGP

Svelata a novembre ad EICMA, la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 ha già avuto modo di mostrasi in pista nel round inaugurale del Mondiale Superbike in Australia, dove ha mostrato la bontà del progetto, soprattutto nelle mani esperte di Leon Haslam.

I dati tecnici, del resto, parlano da soli: la nuova Honda è capace di sprigionare 217,5 cv a 14.500 giri/min ed è la quadricilindrica in linea più potente del mercato. Dotata di un’aerodinamica in stile MotoGP, vanta anche un pacchetto elettronico all’avanguardia, che include le sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins.

