La Yamaha ancora in pista con il 46: sarà Mike Jones a portarla in gara

Dopo aver passato buona parte della propria carriera in sella ad una Ducati, con cui ha conquistato due titoli nell' ASBK ( Australian Superbike ) e ha preso parte sia all'europeo Stock 1000, sia ad un paio di Gran Premi in MotoGP, per Mike Jones è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida. Il 27enne di Brisbane sarà infatti al via della prossima stagione con la Yamaha R1 ufficiale, al fianco del riconfermato Cru Halliday , già diverse volte a podio quest'anno.

Mike non ha nascosto le proprie ambizioni in vista del prossimo anno, scherzando anche sul proprio numero di gara: "Sono felice di annunciare che ci sarà il 46 su una Yamaha anche nella prossima stagione! Scherzi a parte, credo sia un ottimo momento per unirsi a Yamaha, visto che nel 2021 hanno vinto di tutto sia a livello mondiale, sia nazionale e la R1 si è dimostrata una delle moto più competitive in circolazione".

Jones: "Avrò sempre la Ducati nel cuore"

Nonostante il cambio di marca, però, Jones si è detto riconoscente per le opportunità e i successi che ha ottenuto grazie alle moto della Casa italiana: "Dopo aver annunciato i miei piani per il 2022, vorrei ringraziare Troy Bayliss e tutti i membri del team Desmosport Ducati. Con loro ho vinto il mio secondo titolo in Superbike nel 2019 e con loro ho coronato il sogno di diventare un pilota MotoGP per ben due volte. Un grazie, poi, va anche a tutti i ducatisti che non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto in giro per il mondo. La Ducati avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, visto che con lei ho vissuto, almeno per ora, i momenti più belli della mia carriera".

