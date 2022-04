BSB, Silverstone: Glenn Irwin vince Gara 1, out Leon Haslam

È Glenn Irwin il primo vincitore della stagione 2022 nel British Superbike sul circuito di Silverstone National. Il pilota di Carrickfergus, scattato dalla pole position in sella alla CBR1000RR-R del team Honda Racing UK, è riuscito a resistere per tutta la durata della corsa agli attacchi della coppia OMG Racing formata da Kyle Ryde e Bradley Ray , rispettivamente secondo e terzo sotto la bandiera a scacchi.

Buona gara anche da parte di Rory Skinner, quarto e migliore dei piloti Kawasaki, seguito da Jason O'Halloran, che completa la top five con l'unica Yamaha McAMS al via vista l'assenza del campione in carica Mackenzie. A proposito di Kawasaki, l'inizio di stagione di Leon Haslam è stato da dimenticare: il campione 2018 si è infatti dovuto ritirare a causa di un problema tecnico dopo soli sei giri.

Tom Sykes fuori dalla top ten

Andrew Irwin è sesto, migliore tra i piloti BMW, seguito dalla Ducati di Tommy Bridewell e dalla Suzuki di Christian Iddon. Chiudono la top ten Lee Jackson e Danny Buchan, mentre è solo 12esimo Tom Sykes. Il campione del mondo Superbike 2013, tra i piloti più attesi di quest'anno, ha infatti chiuso la sua prima gara con la Ducati Panigale V4 R del team PBM a 13 secondi dal vincitore, precedendo il compagno di squadra e bi-campione Josh Brookes.

Le successive due gare del weekend, previste nella giornata di domenica per le 14:30 e le 17:30 italiane, saranno più lunghe rispetto a quella odierna, con una durata di 30 giri contro i 24 di Gara 1. Nella seconda manche, a partire dalla pole position non sarà più Irwin, ma Ryde, autore del miglior giro in Gara 1.

La classifica finale di Gara 1