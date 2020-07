Il CIV Junior ha debuttato due weekend fa sul tracciato umbro di Magione e ora i giovanissimi pioti del Campionato Italiano Velocità Junior sono pronti a schierarsi di nuovo in pista sul Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona per la seconda tappa del campionato targato Federazione Motociclistica Italiana dedicato ai futuri talenti italiani. Le classi al via saranno come già a Magione la MiniGP 50, le tre classi Ohvale e il neonato Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production.

Le classifiche

In MiniGP Giulio Pugliese e Mattia Romito guidano la classifica entrambi a 45 punti seguiti da Gionata Barbagallo e Kiyano Vejier rispettivamente con 29 e 25 punti.

Nel Campionato Italiano Ohvale GP-0 i leader sono Riccardo Michielin con 45 punti nella categoria 110, Matteo Masili e Valentino Scorsolio guidano le categorie 160 e 190. Nella Ohvale 110 completano la top 3 Cristian Borrelli e Kevin Cancellieri con 38 e 36 punti, nella 160 Gianmaria Ibidi e Luca Maria Casagrande Contardi entrambi con 36 punti infine nella 190 Nicolò Scorsolio e Giacomo Argenterio con 40 e 29 punti.

Christian Pucci guida la classifica del nuovo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production classe Next Generation con 50 punti frutto di due vittorie ottenute nel primo round, lo seguono Mattia Bosello e Leonardo Abruzzo rispettivamente con 36 e 31 punti. Daniel Da Lio è leader nella categoria Challenge destinata ai maggiori di 14 anni con 50 punti seguito da Nicola Plazzi a 10 punti di distacco e Samuel Treccani a 18 punti di distacco.

Il format

Format invariato per il week-end di gara che prenderà il via sabato pomeriggio con le prove libere e il primo turno di qualifiche. Domenica sarà la volta del secondo decisivo turno di qualifiche con le doppie gare in programma per tutte le categorie già a partire dalla seconda parte della mattinata e nel pomeriggio.

Con il settore tecnico FMI i piloti potranno fare una ricognizione della pista insieme ai tecnici federali che rimangono a disposizione di tutti i giovani rider per analizzare traiettorie e telemetrie. Un programma avanzato di crescita per i giovani piloti che li segue passo passo dandogli la conoscenza tecnica che si porteranno come bagaglio personale nel corso di tutta la loro carriera.

