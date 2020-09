Come preannunciato, il terzo round del CIV Junior è andato in scena sul circuito di Varano nello scorso weekend.

La pioggia battente del sabato ha reso impraticabile il tracciato, costringendo la direzione gara ad annullare tutte le attività in pista per questioni di sicurezza. Il settore tecnico FMI ha riorganizzato le attività di apprendimento dedicate ai giovani piloti insegnando nozioni fondamentali come la corretta posizione sulla moto nelle varie fasi di guida oltre al briefing sul circuito come alternativa al classico giro di pista a piedi.

Il programma domenicale è stato dunque arricchito, con l’aggiunta di una sessione di prove libere per ogni categoria seguita dalle due sessioni di qualifiche e due gare.

MiniGP 50

Nella MiniGP 50, serbatoio di talenti da cui i migliori approdano al Campionato Italiano Velocità, il leader in campionato Giulio Pugliese fa segnare il miglior tempo in qualifica. In gara1 il poleman si impone su tutti seguito da Giacomo Noto e Mattia Romito. In gara2 quest’ultimo si riscatta dal terzo posto siglando una vittoria con oltre due secondi di distacco; secondo Mathias Tamburini e terzo Giulio Pugliese. In classifica generale Giulio Pugliese allunga su tutti portandosi a 37 lunghezze dal primo inseguitore Mattia Romito e a 47 da Gionata Barbagallo unici piloti in lotta per il titolo.

Ohvale 110

Nella Ohvale 110 Cristian Borrelli ottiene la pole position ma in gara1 taglia il traguardo in ultima posizione andando comunque a punti. Vince Manfredi Balducci seguito da Jacopo Panero e dallo sloveno Tian Krsevan. In gara2 Cristian Borrelli rompe gli indugi vincendo per distacco una gara in solitaria seguito ad oltre tredici secondi da Manfredi Balducci e Jacopo Panero.

Lotta a cinque per il titolo, in testa Cristian Borrelli con 117 punti, secondo Riccardo Michielin con 103 punti, terzo Manfredi Balducci con 94 punti, seguono Jacopo Panero e Kevin Cancellieri con 74 e 70 punti.

Ohvale 160

Le categorie maggiori del monomarca Ohvale si corrono con griglia unica ma con due classifiche separate per la 160 e 190. Nella categoria di mezzo Mattia Carente si impone in qualifica su tutti i piloti Ohvale 160 ottenendo la prima casella in griglia pur non riuscendo a prendere il via nella prima delle due gare in programma. Doppietta per Matteo Masili che vince entrambe le gare giungendo alla bandiera a scacchi di gara1 con quasi 3’’ di vantaggio su Luca Maria Casagrande Contardi e ben 17’’ su Cristian Maiorani. Arrivo in volata in gara2 con Matteo Masili che ha la meglio su Luca Maria Casagrande Contardi, terzo a quindici secondi Gianmaria Ibidi.

Con cinque vittorie su sei disputate, Matteo Masili è leader in classifica, secondo Luca Maria Casagrande Contardi staccato di 14 punti. Terzo Cristian Maiorani, già fuori dalla lotta per il titolo.

Ohvale 190

Nella Ohvale 190 i fratelli monegaschi Valentino e Nicolò Scorsolio si sono divisi le vittorie Ohvale 190 dei primi due round con due doppiette a testa. In qualifica Valentino ha la meglio sul fratello Nicolò ma in gara è Kevin Farkas ad emergere vincendo le due gare, in entrambe le occasioni seguito prima da Valentino Scorsolio poi da Nicolò Scorsolio. La classifica di campionato vede i fratelli Scorsolio al vertice con Valentino davanti a tutti, tallonato dal fratello Nicolò staccato di un solo punto. Terzo in classifica l’ungherese Kevin Farkas a 25 punti dalla vetta mantiene ancora chances di vittoria.

Campionato Italiano Sport Production FMI Aprilia

Dopo Lorenzo Savadori, Andrea Iannone e Matteo Baiocco, l’ospite portato da Aprilia nel paddock del CIV Junior a Varano è stato Tommaso Marcon, pilota MotoE, che ha dispensato consigli utili a tutti i piloti impegnati nel Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production.

Dopo la pole position di Daniel Da Lio è Samuel Treccani a vincere gara1 relegando il poleman al secondo posto, terzo Yari Favero. E proprio quest’ultimo regola gli avversari in gara2 salendo sul gradino più alto del podio seguito da Samuel Treccani e Daniel Da Lio.

Lotta a due per il titolo: Daniel Da Lio guida la classifica con 136 punti grazie a quattro vittorie, Samuel Treccani è l’unico contendente ancora in corsa, staccato di 33 punti dalla vetta; Yari Favero segue con 81 punti.

Nella categoria Next Generation Leonardo Abruzzo ha il miglior crono in qualifica e in gara1 sale sul secondo gradino del podio piazzandosi alle spalle del vincitore Lorenzo Frasca. Terzo all’arrivo Mattia Bosello. Si rimescolano le carte in gara2 vinta da Mattia Bosello per soli 86 millesimi sullo sloveno Enej Krsevan, più staccato Christian Pucci. terzo al traguardo. Aperta la corsa al titolo con ben 6 piloti in lotta: Lorenzo Frasca leader con 113 punti, Mattia Bosello secondo con 106 punti e Leonardo Abruzzo, terzo con 91 punti. Seguono Christian Pucci, Enej Krsevan e Mattia Cecchini rispettivamente con 84, 78 e 68 punti.

L’ultimo round del tricolore CIV Junior è in programma ad Adria il 10 e 11 ottobre.

Appuntamento in TV per giovedì 3 settembre alle ore 21 sul canale MS Motor TV (canale 228 di SKY) “After CIV Junior”, programma di approfondimento dedicato al terzo round di Varano del Campionato Italiano Velocità Junior.

