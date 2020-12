Novità importante per quanto riguarda il CIV Junior 2021: nella prossima stagione arriverà infatti la Coppa Italia. Riprendendo la formula "dei grandi", quello Junior sarà un trofeo amatoriale ed aperto - in questo caso - alle Ohvale di tutte le categorie (110, 160, 190), per i ragazzini dai 9 anni in su che si approcciano per la prima volta al mondo della velocità.

La piccola Ohvale in questo senso è una moto perfetta per iniziare ed il fatto che l’FMI punti tanto sulla moto veneta significa quanto il prodotto sia affidabile, vista anche la sinergia per l’Aprilia RS250 SP.

La formula ed il calendario

La prima edizione della Coppa Italia Junior si disputerà sulla lunghezza dei 5 round con gara unica la domenica nei maggiori kartodromi italiani a partire dal 16 maggio sul kartodromo di Adria.

Di seguito il calendario della prima edizione:

Round 1: 16 maggio 2021, Adria International Raceway (RO)

Round 2: 6 giugno 2021, Circuito Internazionale d'Abruzzo (CH)

Round 3: 4 luglio 2021, Franciacorta Karting Track (BS)

Round 4: 1 agosto 2021, Ottobiano Motosport (PV)

Round 5: 5 settembre 2021, Circuito di Pomposa (FE)

Presentati i calendari 2021 CIV Junior e Campionato Italiano Minimoto