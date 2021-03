Il round del Mugello, prima tappa della stagione 2021 del Campionato Italiano Velocità, è ormai alle porte. Il 17 e 18 aprile, infatti, si disputeranno le prime due gare della serie tricolore sul tracciato situato nelle colline toscane e sono state rese note le entry list ufficiali di tutte le categorie.

Come accaduto già lo scorso anno, anche alcuni team e piloti dei campionati del mondo saranno al via della prima stagione in veste di wild card, per arrivare poi pronti all'inizio del mondiale che scatterà invece nel mese di maggio.

Gonzalez in SSP600

In Supersport 600 ci sarà lo spagnolo Manuel Gonzalez, pilota del team ParkinGO nel mondiale di categoria e campione del mondo 2019 della Supersport 300. Per il talentuoso pilota spagnolo le gare del Mugello saranno utili per prendere confidenza con la Yamaha R6, già provata negli scorsi test a Barcellona, dopo aver esordito con le 600 lo scorso anno in sella ad una Kawasaki Ninja ZX-6R.

Sofuoglu e Brianti in SSP300

Anche in Supersport 300 saranno presenti alcuni piloti provenienti dal mondiale, ovvero Bahattin Sofuoglu e Thomas Brianti. Il turco, nipote del cinque volte campione del mondo Kenan, correrà con la Yamaha R3 del team MotoXRacing, già presente in griglia con Marco Gaggi. I due dovrebbero infatti prendere parte all'intero campionato del mondo e a tutta la stagione dell'italiano.

Thomas Brianti tornerà invece nel CIV in sella alla Kawasaki Ninja 400 del team ProDina, squadra con cui si è laureato campione italiano nella medesima categoria nel 2019 e con cui proseguirà la propria avventura nel mondiale. Al suo fianco ci saranno i titolari Mattia Capogreco, Michel Agazzi e Mattia Martella.

