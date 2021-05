Dopo un primo round al Mugello in cui non sono mancate le emozioni, le classi PreMoto3 e Supersport 300 sono pronte a riaccendere i motori per la tappa del Campionato Italiano Velocità 2021 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in cui le giovani promesse del panorama tricolore (e non solo) si daranno battaglia senza esclusione di colpi.

I giovanissimi della PreMoto3 arrivano sul tracciato romagnolo con Alberto Ferrandez leader della classifica grazie alla vittoria e al secondo posto dello scorso round. Il giovane spagnolo è inoltre stato tra i grandi protagonisti della European Talent Cup nelle scorse settimane, così come uno dei suoi diretti rivali, ovvero Flavio Massimo Piccolo. Come sempre, saranno tanti i "pilotini" da tenere d'occhio, come Riccardo Trolese, Leonardo Zanni e Giulio Pugliese, oltre ad un Edoardo Liguori pronto a tornare davanti dopo la sfortuna del primo round.

Le due gare della PreMoto3 si disputeranno sabato alle 16:20 e domenica alle 16:30.

Wild card di lusso in SS300

Anche in Supersport 300 saranno numerosi i piloti attesi al vertice della classifica nelle due gare che si preannunciano ancora una volta di gruppo. Oltre ai "soliti" Emanuele Vocino (leader della classifica), Matteo Vannucci, Omar Bonoli e compagnia, compreso il turco Bahattin Sofuoglu, ci saranno diverse wild card di lusso in arrivo dal mondiale di categoria, tra le quali spicca il nome di Marc Garcia.

Il campione del mondo 2017 non sarà l'unico pilota di grande rilievo in griglia nella 300, visto che saranno ai nastri di partenza anche il francese Hugo De Cancellis, portacolori del team ProDina, il ceco Oliver Konig ed il team RT Motorsport al gran completo, con l'ex-Moto3 Tom Booth-Amos, Harry Khouri e Dorren Loureiro.

Le due manche della Supersport 300 si svolgeranno sabato alle 17:00 e domenica alle 13:10.

