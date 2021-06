Cambio di programma nel calendario del CIV Junior, con la tappa conclusiva della stagione che cambia location, non svolgendosi più sul circuito di Adria, inizialmente previsto. Dopo i primi due Round disputati a Magione e a Modena, il campionato italiano dedicato ai piloti MiniGP, Ohvale 160/FIM MiniGP Italy Series e FMI Aprilia Sport Production SP1 e SP2, ha già dato qualche indicazione sui piloti in ottica titolo.

Ma l’ultima tappa, che potrebbe essere proprio l'appuntmento risolutivo per il campionato, come detto, non si terrà più ad Adria, bensì si disputerà al’Autodromo Riccardo Paletti di Varano, il 21-22 Agosto. Proprio il circuito di Varano che sarà teatro anche del terzo round del CIV Junior, che tornerà in scena nel weekend del 20-21 giugno.

I risultati dei primi due round

Per quanto riguarda l’Ohvale 160/FIM MiniGP Italy Series, nella prima tappa di Magione a spuntarla in entrambe le manche è stato Borrelli, che grazie anche ai due secondi posti conquistati nel GP successivo guida la classifica davanti a Liguori e Vuono, vincitore delle due gare di Modena. Nelle piccole MiniGP guida la classifica Tamburini con 3 punti di vantaggio su Tesini, entrambi vincitori delle due manche dell’ultimo GP di Modena.

In virtù di tre vittorie consecutive, Lorenzo Frasca guida la classifica della FMI Aprilia Sport Production SP2 con 88 punti, seguito da Abruzzo e Bosello. Gianmaria Ibidi è invece il leader della SP1 con 82 punti grazie anche all’ultima vittoria di Modena, seguono Schmid e Sponga con 65 e 60 punti.

Di seguito i rimanenti round del CIV Junior