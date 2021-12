Trofeo Aprilia RS660, un trampolino verso la Moto2 grazie a BK Corse

Il team di Giacomo Moresco e Massimiliamo Morlacchi inizierà ad affacciarsi al mondo della Moto2, collaborando con una squadra (non ancora svelata) partecipante al FIM JuniorGP . Grazie a questa collaborazione, i primi tre classificati del Trofeo potranno usufruire di un test gratuito in sella a una Moto2 Triumph Kalex.

“Noi di BK Corse siamo soddisfatti del lavoro svolto e soprattutto della crescita cha ha avuto il Trofeo RS660 nella sua totalità. Piloti, moto e organizzazione, nell’ultima tappa di Vallelunga hanno espresso tutta la loro potenzialità. Come diciamo sempre ai ragazzi: noi dobbiamo essere solo una tappa di passaggio, la più formativa possibile ma pur sempre di passaggio”, ha spiegato Moresco.

“Ci impegniamo a essere uno strumento che possa portare i piloti sempre più vicino all’obiettivo del professionismo. Per fare questo sono molto contento di annunciare questo accordo, che metterà in condizione i ragazzi che lavorano con noi di avere una connessione diretta con questa realtà e di poter programmare test e wild card. Questo accordo ci permette di garantire ai primi tre classificati del Trofeo Aprilia RS660 2022 un test gratuito Moto2 Triumph Kalex. Nonostante ciò non ci fermiamo, sappiamo che tutto è migliorabile e stiamo lavorando in ottica 2023 /2024 con importanti novità e sviluppi, sempre attorno al nostro assetto principale che garantirà molti sbocchi ai nostri ragazzi”.

Ampi orizzonti

“Il Trofeo sta crescendo rapidamente e già alla fine dell’anno abbiamo visto come il livello si sia alzato. Una dimostrazione sono i tempi sul giro della nostra RS660, molto vicini se non addirittura uguali a quelli della Moto3”, gli ha fatto eco Morlacchi. “Le gare sono molto combattute e piloti del calibro di Max Toth, wild card a Vallelunga, ha avuto vita difficile contro i nostri piloti. Non vedo l’ora di vedere i protagonisti più meritevoli della stagione 2022 come sapranno adattarsi allo stile di guida che una Moto2 richiede. Sono convinto che l’esperienza che faranno sarà molto importante e permetterà loro di essere piloti sempre più di alto livello”.

“Il nostro progetto è estremamente ampio e di larghe vedute. Siamo partiti quest’anno dal gemellaggio con il MotoAmerica e i nostri colleghi di Robem Engineering (vittoriosi con Tommaso Marcon e due volte in pole position), il prossimo anno aggiungiamo una casella in più avendo stretto l’accordo con questo importante team di Moto2. In questo modo tutti i piloti che sposano il progetto ‘BK Trofeo Aprilia’ avranno un ampio ventaglio di possibilità per il proseguimento della propria carriera, in base ai propri obiettivi. Personalmente non vedo altre strutture attualmente in grado di fornire questo scenario ai piloti”.

