CIV Vallelunga, Gara 2 Moto3: Carraro la spunta all'ultimo giro

Non sono mancate le emozioni in questa seconda gara della Moto3, che ha visto trionfare Nicola Fabio Carraro davanti a Cesare Tiezzi e Cristian Lolli . Una vittoria sudata quella del poleman, che pur avendo dimostrato di aver un gran passo per tutto il weekend, si è ritrovato ingaggiato in un acceso duello con Biagio Miceli e il pilota AC Racing, risoltosi solo a poche curve dalla bandiera a scacchi.

A differenza di quanto fatto in Gara 1, infatti, il portacolori del team We Race-SM POS Corse non è riuscito a dominare la corsa e si è trovato a doversi difendere da un agguerrito Miceli, che ha tentato in tutti i modi di strappargli il successo, arrendendosi solo a causa di un errore alla Esse, che gli è costato il podio all'ultimo giro. Sopravanzato da Tiezzi al Tornantino, il rider del Team Gresini è incappato in una scivolata nel tentativo di riprendersi la posizione, chiudendo così la gara in nona posizione.

A completare il podio è stato dunque Lolli, terzo in volata davanti a Leonardo Abruzzo. Quinta piazza per Michele Amadori, che ha preceduto Alessio Mattei e Daniel Da Lio. Sfortunato invece Vicente Perez Selfa, costretto al ritiro da un problema tecnico, mentre era in lotta per il podio.

La classifica di Gara 2