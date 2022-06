CIV SBK: al Mugello riparte l'inseguimento a Michele Pirro

Chi riuscirà a fermare la rincorsa di Pirro verso il nono titolo tricolore? Ci proverà Delbianco , reduce dalla sfortunata wild card nel WorldSBK e ancora alla ricerca del primo successo nella top class italiana, ma non bisogna dimenticare Niccolò Canepa , sempre a podio nelle prime quattro gare e staccato di soli 7 punti da Pirro in classifica generale (79 a 72). Vorranno essere della partita anche Luca Vitali , vincitore della prima manche di Misano e rimasto fuori dal podio in entrambi i round di Vallelunga, e Andrea Mantovani , quarto in Gara 2 al Piero Taruffi.

Alessandro Delbianco & Co ritorneranno all’inseguimento dell’imprendibile Michele Pirro che, dopo la caduta in Gara 1 a Misano, è tornato a vestire i panni del dominatore negli appuntamenti successivi mettendo a segno tre vittorie su quattro grazie al successo di Gara 2 in Romagna e alla doppietta di Vallelunga .

Si rivede Zanetti

C’è grande attesa per il ritorno nel paddock di Lorenzo Zanetti, infortunatosi a Misano durante il giro di ricognizione di Gara 2. L’alfiere Broncos Racing tornerà in azione in Toscana, nelle prove libere di giovedì in sella alla Ducati Panigale 1100. L’idea è quella di verificare le condizioni fisiche di Lorenzo, dopo un lungo periodo fatto di riposo e cure mediche.

Gara 1 del CIV SBK verrà disputata sabato alle 13.40, mentre Gara 2 andrà in scena alle 14.45 di domenica. Motosprint sarà presente in circuito per raccontarvi in tempo reale tutta l’azione in pista.

Max Biaggi non invecchia mai: a 50 anni batte ancora i ragazzini