EWC, tutto pronto per la 24h di Le Mans: ecco orari e piloti al via

24 ore che, dopo due anni senza spettatori per via delle norme anti Covid, quest’anno riaccoglie il pubblico e si ricolloca al suo posto nel calendario dell’EWC, il mese di Aprile, dopo l’edizione dell’anno scorso disputata a metà giugno. Edizione dello scorso anno vinta da Yoshimura SERT Motul, che ha sede proprio vicino al circuito Bugatti-Le Mans.

Yoshimura SERT, Yart e le nuove line up in EWC e Stock

“Squadra che vince non si cambia” Yoshimura SERT Motul, squadra campione in carica dell’EWC e vincitrice della 24h di Le Mans dello scorso anno, ha mantenuto la line up vincente composta da Sylvain Guintoli, Gregg Black e Xavier Simeon, così come non ha toccato nulla Yamaha YART con Canepa, Fritz ed Hanika.

ERC Ducati ha stravolto totalmente la line up aggiungendo a Lorenzo Zanetti e Mathieu Gines gli spagnoli Xavi Fores e David Checa. L’infortunio al CIV dello stesso Zanetti ha portato il CEO di ERC a chiamare Chaz Davies per questa gara insieme a Fores e Checa, con il tedesco Moser nel ruolo di quarto pilota al posto di Gines. Notizia dell’ultim’ora il forfait di Davies per un virus, al suo posto il tedesco Philipp Oettl.

FCC TSR Honda ha preso Gino Rea, BMW ha messo Jeremy Guarnoni insieme a Reiterberger e Mikhalchik con Foray nel ruolo di quarto pilota, Kawasaki SRC ha in De Puniet, Masson, Marino il trio agli ordini di Gilles Stafler, cambia anche MotoAin Yamaha con gli amici Corti e Smith insieme a Perolari.

Per quanto riguarda invece la classe Stock, Honda National Motos conferma la sua line up così come BMRT 3D Maxxess Nevers, i campioni in carica, stesso discorso per i vice campioni di No Limits con Scassa, Calia e Masbou. Gamarino, Saltarelli e Rizza per Louit Moto33, Roberto Rolfo torna in Stock con il team OG by Sarazin.

Dunlop Superstock Trophy

La novità più importante di quest’anno del Mondiale Endurance è l’introduzione del Dunlop Superstock Trophy, una iniziativa voluta da Discovery Sport Events, Dunlop ed i promotori di ogni singola gara della stagione a seguito della scelta di Dunlop come fornitore di gomme per la classe Superstock.

A tutti i team verrà data lo stesso numero di gomme per ogni gara e quattro scelte di pneumatici, due per l’anteriore e due per il posteriore. I team riceveranno gomme gratis in base ai risultati di gara come premio. Per esempio se il team ha una allocazione di 20 gomme e ne riceve 15 per aver vinto la gara, le 5 gomme gli verranno fatturate.

Partecipano al Dunlop Superstock Trophy i team iscritti alla FIM Endurance World Cup che ha luogo nelle tre 24h (Le Mans, Spa, Bol d’Or). Decade quindi il Dunlop Independent Trophy nonostante i team senza supporto ufficiale di una Casa sia in EWC che in Stock possano concorrere per il Trofeo Indipendenti.

Team del Dunlop Superstock Trophy (in ordine di numero di gara):

Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Team 202, BMRT 3D Maxxess Nevers, TRT27 Bazar 2 La Bécane, Team 33 Louit April Moto, JMA Racing – Action Bike, 3ART Best of Bike, RAC 41 ChromeBurner, No Limits Motor Team, National Motos, Players, OG Motorsport by Sarazin, Pitlane Endurance – JP3, Énergie Endurance 91, Team LH Racing, ADSS97, Aviobike, Falcon Racing, Wójcik Racing Team STK

Team del Independent Trophy (in ordine di numero di gara):

Tati Team Beringer Racing, Team Bolliger Switzerland, Maco Racing, Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Team 202, BMRT 3D Maxxess Nevers, TRT27 Bazar 2 La Bécane, Team 33 Louit April Moto, JMA Racing – Action Bike, 3ART Best of Bike, RAC 41 ChromeBurner, No Limits Motor Team, National Motos, Players, Motobox Kremer Racing, OG Motorsport by Sarazin, Wójcik Racing Team, Pitlane Endurance – JP3, Team LRP Poland, Énergie Endurance 91, Team LH Racing, Moto Ain, ADSS97, Aviobike, Falcon Racing, Viltaïs Racing Igol, Wójcik Racing Team STK

Ultimi vincitori

2021: Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Siméon, Sylvain Guintoli) 855 giri

2020: F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray, Mike De Meglio) 816 giri

2019: Team SRC Kawasaki France (Jérémy Guarnoni, David Checa, Erwan Nigon) 839 giri

2018: F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray, Alan Techer) 843 giri

2017: GMT94 Yamaha (Mike Di Meglio, David Checa, Niccolò Canepa) 860 giri

La parola ai protagonisti

Florian Alt, Germania (Viltaïs Racing Igol, Yamaha YZF – R1)

“Abbiamo una nuova formazione per il 2022 con i miei nuovi compagni di squadra Steven Odendaal, Erwan Nigon e James Westmoreland e sono davvero felice di averli nel team. Sembra che stiamo tutti abbastanza bene insieme e abbiamo tutti una direzione simile per l'assetto della moto e del team. Il team ha lavorato duramente durante l'inverno per rendere la bici più confortevole e più guidabile nelle 24 ore. Siamo davvero sereni, molto concentrati e i test sono stati davvero positivi”.

Gregg Black, Francia (Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSXR – 1000)

“Il primo giorno [del Pre-Test] è andato bene, in condizioni di asciutto e sole. Siamo stati in grado di fare buoni tempi in condizioni di gara. Siamo abbastanza soddisfatti delle nuove impostazioni e degli sviluppi sulla moto. Fa ben sperare per la gara. Ho avuto l'unica opportunità della giornata di partire con gomme nuove per un giro veloce, ma ho fatto un high side tra la curva Dunlop e la curva Chapelle. È stata una caduta piuttosto veloce e poi ha iniziato a piovere. Avendo un piccolo dolore alla caviglia non ho corso il secondo giorno per recuperare ed essere in forma per la gara”.

Niccolò Canepa, Italia (YART Yamaha Official Team EWC, Yamaha YZF – R1)

“Avevamo detto che l'obiettivo [la prima mattina del Pre-Test] era solo quello di riprendere il feeling con le gomme e la moto, ma i tempi sul giro erano davvero buoni ed ero super felice. I tempi sul giro erano buoni per la fiducia e stavo sorridendo nel casco quando ho visto il tempo sul giro. Abbiamo nuove pinze freno Brembo e un sistema frenante. Abbiamo anche alcune modifiche all'elettronica in modo da poter migliorare i tempi sul giro”.

David Checa, Spagna (ERC Endurance-Ducati, Ducati Panigale V4R)

“Di sicuro è una grande opportunità per me essere in Ducati perché è il marchio con il quale mio fratello [Carlos] ha vinto il suo titolo mondiale in Superbike. Per me sarebbe fantastico [fare lo stesso] e cerco di fare del mio meglio. È una cosa divertente perché il mio primo anno con la Yamaha sono stato campione del mondo e il mio primo anno con la Kawasaki sono stato campione del mondo, quindi sarebbe bello essere campione del mondo [nel mio primo anno] con la Ducati. Forse sto sognando, ma perché no? Il team ha già imparato molto e sono felice di far parte di questo progetto. Userò tutta la mia esperienza su ogni singolo punto per aiutare a portarlo più avanti. È una nuova avventura con un marchio speciale e non vedo l'ora".

Jérémy Guarnoni, Francia (BMW Motorrad World Endurance Team, BMW M1000RR)

“Sono stati davvero due buoni giorni di test perché abbiamo fatto un po' di azione sull'asciutto ma abbiamo anche guidato sul bagnato. Quindi abbiamo potuto provare la moto assolutamente in tutte le condizioni e questo è davvero importante in vista di una gara di 24 ore. La moto era buona sul bagnato e abbiamo un ottimo passo anche sull'asciutto. Abbiamo ancora del lavoro da fare, soprattutto per prepararci al giro veloce delle qualifiche dove abbiamo ancora molto potenziale. Nel complesso, sono felice e il pacchetto di piloti, team e moto può lottare per la vittoria. Dobbiamo solo lavorare un po' di più durante la settimana della gara e cercare di fare del nostro meglio”.

Etienne Masson, Francia (Webike SRC Kawasaki France, Kawasaki ZX10RR)

“L'obiettivo principale [del Pre-Test era] quello di sentirsi a proprio agio sulla moto ma anche di scoprire l'intera squadra. Ho piena fiducia in Gilles Stafler, che ha una vasta esperienza nelle gare di durata, e so che la moto sarà competitiva sin dall'inizio. Ci sono ovviamente aree da migliorare ma so che saremo pronti per la 24 Heures Motos. La moto è molto solida, il che è estremamente importante per noi piloti perché dobbiamo avere fiducia nella moto e poter guidare in sicurezza. Mi sento a mio agio e ne sono molto contento. So che lotteremo per la vittoria. Tutti i piloti sono molto esperti, guidano molto bene e siamo abbastanza coerenti nel nostro modo di guidare, il che è un grande vantaggio per le prestazioni della moto”.

Gino Rea, Gran Bretagna (F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R)

“Abbiamo svolto un lavoro molto positivo [durante il Pre-Test] sull'elettronica, il telaio e l'impostazione delle gomme con mescole diverse per condizioni diverse e ci siamo messi al lavoro con tutto il team. Stiamo cercando di fare un passo costante che sia davvero buono per noi e il nostro passo di gara è molto buono. Stiamo andando nella giusta direzione con la moto e non vediamo l'ora che arrivi la gara”.

Gli orari della settimana

Giovedì 14 Aprile:

09h45-11h45: Prove libere

16h00-16h20: Prime Qualifiche (Pilota Blu)

16h30-16h50: Prime Qualifiche (Pilota Giallo)

17h00-17h20: Prime Qualifiche (Pilota Rosso)

17h30-17h50: Prime Qualifiche (Pilota Verde)

20h30-22h00: Prove in notturna

Venerdì 15 Aprile:

10h20-10h40: Seconde Qualifiche (Pilota Blu)

10h50-11h10: Seconde Qualifiche (Pilota Giallo)

11h20-11h40: Seconde Qualifiche (Pilota Rosso)

11h50-12h10: Seconde Qualifiche (Pilota Verde)

12h45: Conferenza stampa digitale Post Qualifiche

Sabato 16 Aprile:

09h00-09h45: Warm-up

15h00: Partenza della 45^ 24 Heures Motos

Domenica 17 Aprile:

15h00: Fine della 45^ 24 Heures Motos

15h05: Podio

15h30: Conferenza stampa digitale post gara