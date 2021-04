Pioggia e tanto spettacolo sono stati gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima prova del Girone Nord dei Trofei Malossi, svolta all'Autodromo di Modena nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile. Le gare, come sempre aperte e combattute, hanno tenuto incollati i tanti spettatori che hanno potuto seguire la competizione attraverso la diretta Facebook voluta dagli organizzatori.

Trofeo Nazionale Scooter Velocità

Due arrivi in volata hanno caratterizzato il Trofeo Nazionale Scooter Velocità, dove ad avere la meglio nella prima manche di giornata è stato Antonio Paduano (Accardo Racing) davanti al poleman Vincenzo Sciacca (Veggio Corse). Posizioni invertite, invece, nella seconda gara, con Sciacca a precedere Paduano per soli 29 millesimi. Un'inezia, a testimonianza dell'incredibile livello di competitività raggiunto dal Trofeo. Terzo posto di giornata per Giacomo Caffagni, capace di raccimolare 36 punti, 2 punti di Alberto Consoli (Mannino Racing).

TMax Cup

Primo appuntamento della stagione per la competizione riservata ai TMax, con 12 concorrenti in pista. A vincere entrambe le manche è stato Diego Guerra (Marving Racing Team), davanti ad Alberto Consoli, secondo sia in gara-1 che in gara-2. Terza piazza per Sergio Boccardo (Marving Racing Team), mentre Andrea Minischetti (Team Minischetti) è rimasto fuori dal podio per un soffio.

Trofeo Scootermatic e Trofeo Regioni

Grande prestazione per Klemens Svara (174 Racing Team), autore di una doppietta. Il pilota sloveno lascia Modena a punteggio pieno (50 punti), 10 lunghezze in più di Sergio Boccardo, autore di due terzi posti nelle gare di giornata. Terzo posto di giornata per Pietro Rizzo (Enneci Motor Racing), frutto di un quinto e un secondo posto.

La classifica di giornata del Trofeo Regioni vede Giuseppe Sorrentino (Team Ceppone F.lli Tenente) lasciare Modena a punteggio pieno, seguito sul podio di giornata da Andrej Zalovic (174 Racing Team) e Raffaele Celentano (Team G.N.G Macera).

Malossi Racing Academy

Buona la prima anche per la novità della stagione Malossi 2021, l'Academy destinata a 10 giovani piloti al loro primo contatto con la competizione. In entrambe le manche, la vittoria è andata a Michele Beretta, capace di impensierire anche la guest star dell'evento, Luca Salvadori (presente anche tra i TMax). Secondo posto di giornata per Mattia Bertaglia, davanti a Giacomo Gardini e Gianluca Fraguglia.

Prossimo appuntamento il 24 e 25 aprile a Racalmuto per l'esordio del Girone Sicilia, mentre per il Nazionale bisognerà attendere sabato 8 e domenica 9 maggio, sulla pista di Magione.