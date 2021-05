Si sono svolte sabato 8 maggio le prime gare del round inaugurale della Coppa Italia Velocità. Tra le curve del Mugello si sono sfidati i partecipanti dei trofei Dunlop Cup, Pirelli Cup, Yamaha R3 Cup e Trofeo Italiano Amatori per disputare le gare sprint prevista per la giornata.

Dunlop Cup

Il round 1 ha premiato Travagliati Giordano nella categoria 600 PRO, in una gara interrotta dalla bandiera rossa. La wild card del team Kawasaki MRT Corse & 2R ha precedeto Tocca Diego (team J. Angel Yamaha), a cui sono andati i 3 punti per il best-lap della gara, siglato in 1’58.277. Terzo gradino per Ceccarelli Matteo (Alfonsi Racing Yamaha). Tra i Rookie, vittoria per Guadagni Filippo (Team Puntomoto Corse), ottavo nella classifica assoluta; completano il podio Paolucci Mattia (Team Kawasaki MRT Corse & 2R) e Sighieri Niccolò (Alfonsi Racing Yamaha), coinvolto tra l’altro nell’incidente costato la sospensione della gara.

Bottino pieno per Andrea Boscoscuro tra i 1000 PRO: il pilota del team TTN Racing Team Yamaha, dopo la pole, ha conquista la vittoria e firma il giro veloce in 1’54.132. Piazza d’onore per Simone Saltarelli (Team TCF Ducati) davanti a Scienza Nicola (Skimoto racing team BMW). Massimo Cavicchioli (BMW Puntomotocorse) è 11° all’arrivo e primo tra i ROOKIE, a precedere Giacomelli Andrea (Team 100 HP BMW) e Peter Ennemoser con la Suzuzi della squada ST.

Pirelli Cup

Nella classe 600 la vittoria è andata a Matteo Samarani (Team Race - Yamaha) con un vantaggio di oltre un secondo su Nicola Chiarini (Team Misano Adria - Yamaha), bravo a precedere in volata Nicolò Castellini (Team Speed One - Kawasaki). Chiarini ha conquistato la categoria Supercorsa, nella Diablo Rosso il vincitore è stato Emanuele Lo Bartolo (Kawasaki).

Nella classe 1000, la vittoria è andata a Gabriele Ruiu su BMW, davanti all'Aprilia di Alex Bernardi. Terzo Alessio Velini, ancora su BMW. Nella categoria Supercorsa la vittoria è andata a Harald Lantschner (BMW), mentre Tommaso Pinna (BMW) si è aggiudicato la classifica Diablo Rosso.

Yamaha R3

Nel monomarca della Casa di Iwata, la gara sprint è stata vinta da Roberto Jason Sarchi, capace di precedere per soli 53 millesimi Riccardo Mancini. Terzo, a soli 59 millesimi dal vincitore, Stefano Borgonovo. Sarchi è stato il vincitore anche della classifica bLU cRU Junior, mentre Borgonovo ha conquistato la categoria Senior.

Trofeo Italiano Amatori

Tanta azione anche nel Trofeo riservato agli Amatori, con Mario Guarracino (Yamaha) vincitore della Superior Cup e migliore tra gli over 40. Secondo Angelo Raffaele Rubino (Honda), vincitore della graduatoria over 30, terzo Alessandro Rossi (Yamaha).

Francesco Amati (Yamaha) si è aggiudicato la classe 600 PRO e la relativa categorie under 30, precedendo Roberto Ferrara (Yamaha) e Guido Ticini (Yamaha). Francesco Villani (Yamaha) è stato il migliore tra gli over 30.

Nella 600 Base vittoria per Stefano Fadda (Ducati), mentre è stato Marco Bollini (Kawasaki) il migliore nella Rookie. La 1000 Base è andata a Nicola Sartori (BMW), con Leonardo Fanizzi (Yamaha) il migliore nella under 30, Michele Luciani (BMW) nella over 30 e Massimiliano Nicolini (BMW) nella over 40.

Fulvio Rizzi (BMW) ha vinto la classe 1000 Avanzata, con Fabio Gazzarri (BMW) vincitore della classifica over 30 e Luca Mazza (Kawasaki) della over 40.

Appuntamento a domenica 9 maggio per le restanti gare del weekend.