Ci siamo, il 3 e 4 luglio ci sarà il primo appuntamento del Trofeo Scrambler FMI 2021 e si partirà con il Sardinia Rumble. Organizzata dal Moto Club Motocicli Audaci, sarà una due giorni a Sinnai, nell’entroterra cagliaritano, con gare valide quali prima e seconda prova del trofeo tricolore, dedicato al tassello facile di scrambler e maxienduro, in un contesto ben più ampio del solo agonismo. Le due tappe proporranno percorsi completamente diversi.

La prima giornata

Sabato 3 luglio è in programma un anello di 135 chilometri che partendo da Sinnai porterà i piloti tra splendidi sterrati ed un tratto panoramico in asfalto, toccando i comuni di Malacalagonis, Burcei, Villasalto e San Vito a nord del capoluogo sardo. A Villasalto è previsto un controllo timbro alle miniere di Su Suergiu con sosta e possibilità di visita al museo minerario.

Sempre a Villasalto sarà proposto lo “smurzo”, assaggio gustoso e leggero, offerto dal comune in collaborazione con la Caritas Diocesana di Cagliari nell’ambito del progetto etico Terre Ritrovate, che punta a recuperare le vecchie colture a grano piantumate con la varietà Karalis e concimate con concimi organici azotati con lana di pecora. Il successivo controllo timbro sarà a San Vito.

La prova di abilità e le due prove speciali della giornata (una alla partenza e l'altra al ritorno) si svolgeranno nella cava Cagima a Sinnai, palestra di divertimento del moto club organizzatore, che ha ospitato in tempi recenti anche gli allenamenti dei Pata Talenti Azzurri. Ma non è finita qui la giornata: al calar del sole salirà sul palco allestito all’interno del village il gruppo Churchill's Finger, da Torino, capitanato da Giovanni Dovis, musicista e designer del R&D Honda. Si aggiunge al programma un DJ set di "Ruido".

Seconda giornata

Domenica 4 luglio ci sono in programma due tornate di un percorso di 55 chilometri che tocca Burcei, borgo arroccato alle pendici dei massicci dei 7 Fratelli. Altro smurzo in programma, offerto dall'associazione dei Pastori di Burcei grazie alla collaborazione dell'amministrazione del sindaco Simone Monni, che fortemente ha voluto ospitare la manifestazione. Anche qui saranno due le prove speciali, sempre nella stessa cava, più la prova di abilità.

Tra le tante iniziative che si stanno aggiungendo in questi giorni prima del via anche la proposta del concessionario Il Centauro di Cagliari, che permetterà di partecipare alla gara con una Yamaha T7 a noleggio ad un costo di 200€ incluso l’iscrizione.

Non mancheranno al via di questo debutto il presidente Giovanni Copioli e il presidente della Commissione Turistica e Tempo Libero Rocco Lopardo, oltre al dakariano Maurizio Sanna e molti altri piloti-mototuristi che si stanno aggiungendo. Le iscrizioni sono ancora aperte e si chiuderanno il primo luglio. È possibile partecipare anche con formula turistica, con tessera Member FMI e certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva non agonistica.

CALENDARIO TROFEO SCRAMBLER FMI 2021

03 luglio Sardinia Rumble - Sinnai CA - Moto Club Motocicli Audaci

04 luglio Sardinia Rumble - Sinnai CA - Moto Club Motocicli Audaci

28 luglio L’Imponente - Guastalla RE - Moto Club Guastalla

13 novembre - Giardini Naxos ME - Moto Club Taormina New

Qui tutte le informazioni.