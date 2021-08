Si conclude con una gara d'anticipo la stagione 2021 nella Women's European Cup per Sara Cabrini. La ragazza toscana, tra le protagoniste del campionato al primo anno nella serie, non sarà infatti al via dell'ultimo round previsto per il weekend del 27-29 agosto al Mugello, a causa di alcuni problemi di budget.

A parte la gara di Misano dello scorso maggio in cui si è dovuta ritirare per una scivolata, Sara ha sempre chiuso in top five sfiorando anche il podio in diverse occasioni e brillando in qualifica, specialmente nel weekend della Racing Night dove ha chiuso quarta dopo una lunga lotta con Roberta Ponziani.

Cabrini: "Non ho nulla da rimproverarmi"

Con un po' di comprensibile rammarico, Sara ha comunicato così la fine della propria stagione: "E' con enorme dispiacere che annuncio ufficialmente che non prenderò parte all'ultima gara di campionato al Mugello. Sono sicura di aver sempre dato il massimo sia fuori che dentro la pista e, per questo, non ho nulla da rimproverarmi".

"Mi sento in dovere di ringraziare il mio sponsor e team ALS Reparto Corse e Giulio Palumbo per avermi dato la possibilità di partecipare al mio primo campionato a ruote alte permettendomi di raggiungere uno dei miei obiettivi come pilota", conclude la numero 31.

