Nuovo giro, altra corsa. Dopo quasi un mese di sosta, il Mugello ha visto il ritorno in pista dei piloti iscritti al Trofeo Italiano Amatori e alla Pirelli Cup, per un weekend dalle grandi emozioni al quale hanno preso parte anche il CRV Piemonte e l’Octo Cup – Euro Bridgestone Iron Cup.

CEV Jerez: Ogden e Munoz vincono in Moto3, doppietta di Martinez in ETC

Pirelli 1000 e 600

A dominare la scena nella Pirelli 1000 sono state le wild card provenienti dal CIV, presenti sul circuito toscano per preparare il prossimo round del Campionato Italiano Velocità in programma tra una settimana. La vittoria è andata a Luca Vitali, che in sella alla sua Honda ha preceduto con oltre 5 secondi di vantaggio Gabriele Ruiu, autore del giro veloce in 1'51.967. Terza posizione per Christian Gamarino, staccato di un solo decimo da Ruiu.

Quarta posizione per Fabrizio Perotti, primo tra i piloti regolarmente iscritti al campionato, che recupera punti in campionato su Alex Bernardi, caduto.

Anche nella Pirelli 600 ad avere la meglio è stata una wild card, quella di Matteo Patacca. Il pilota del Bike Motor Racing Team, autore di un’ottima partenza, ha saputo resistere agli attacchi degli avversari, fino a tagliare il traguardo davanti a Fabrizio Lai e Niccolò Castellini. I tre piloti hanno concluso la manche in un fazzoletto di soli sei decimi.

Trofeo Italiano Amatori

La 1000 Superior Cup ha visto Mauro Contu trionfare nella gara sprint del sabato davanti ad Angelo Raffaele Rubino e Davide De Patre. Contu che ha dovuto accontentarsi del terzo posto al termine della manche domenicale, un risultato condizionato da uno start non perfetto. Bravo ad approfittarne De Patre, vincitore davanti al secondo classificato Rubino.

Il programma del Trofeo Amatori è stato arricchito anche dalla classe 1000 Avanzata, dove Marco Imbastaro ha preceduto Tommaso Cherici e Domenico Di Marco al termine della prima manche. In gara 2 Imbastaro ha dovuto accontentarsi della settima piazza, cedendo il passo al vincitore Federico Carboni, seguito da Fabio Gazzarri e Di Marco.

Nella 1000 Base vittoria per Adamo Borrielli nella gara sprint davanti a Luca Pelabasto e Marco Aiolfi, mentre lo stesso Pelabasto ha saputo rifarsi nella seconda manche tagliando il traguardo prima degli avversari. Secondo Borrielli, terzo Leonardo Fanizzi.

Gara singola per la 1000 Rookie, vinta da Leonardo Fuoco. A podio anche Gianni Lorini, secondo, e Stefano Spisani, terzo. Stessa formula per i partecipanti alla 1000 Rookie Pro, vinta da Domenico Palermo davanti a Sebastiano Caserta e Joele Mastroberti.

Scendendo di cilindrata, troviamo la 600 Base, dominata in entrambe le gare da Massimiliano Fenu. Doppio secondo posto per Mirco Sadler, battuto in volata in entrambe le occasioni. Mauro Tommasi e Alessio Guarnieri tornano a casa con due terzi posti.

Doppietta anche per Francesco Amati nella 600 Pro, che in gara 1 ha battuto in volata Roberto Ferrara. Terzo Mirko Zappon. In gara 2 la piazza d’onore è andata a Massimo Gamba, sempre davanti a Zappon.

Octo Cup e CRV Piemonte

Nell’Octo Cup – Euro Bridgestone Iron Cup affermazione per Peter Rohr davanti a Martin Horky e Benoit Thibal, entrambi staccati. Nel CRV Piemonte segnaliamo la vittoria di Omar Bossotto, che ha rifilato tre decimi alla wild card Luca Tettoni. Terzo posto per Mattia Dell’Aglio, primo classificato tra le 600.

CEV Jerez: Fermìn Aldeguer conquista il titolo nell'Europeo Moto2