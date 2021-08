L’ultimo appuntamento della Women’s European Cup al Mugello si avvicina, e tra le protagoniste vi sarà anche Sara Cabrini. Se ad inizio mese la giovane pilota toscana aveva annunciato la fine anticipata della sua stagione, principalmente per problemi di budget, ora per lei tutto si è riacceso.

A caccia del primo podio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Cabrini 31 (@saracabrini31)

Tramite i propri profili sociali infatti Sara ha annunciato (nel giorno del suo compleanno) che sarà in pista al Mugello come portacolori del team Trasimeno, che le metterà a disposizione una Yamaha R3. Un’ottima opportunità per Cabrini, che nella sua stagione di debutto in categoria ha finora ottimamente figurato, con tre quarti posti come migliore risultato.

Dopo tanti piazzamenti ai piedi del podio è dunque lecito attendersi che Sara cerchi, proprio nell’ultima occasione, di salire per la prima volta su uno dei tre tanto agognati gradini. Tra l’altro proprio nel round in cui la sua futura compagna di squadra Beatriz Neila si giocherà il titolo con la rivale e connazionale Sara Sanchez, che la insegue a soli sette punti di distanza.

Women's European Cup: Beatriz Neila vince in notturna a Misano