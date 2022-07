Doppietta in età "Avanzata": Fulvio Rizzi eroe della 1000 a 68 anni

Il pilota del team 56 Corse ha siglato una doppietta perentoria, sfidando e battendo caldo, una pista ostica e tecnica come il saliscendo toscano, facendo notizia per la veneranda età con cui ha relegato a miti consigli i più giovani . Il protagonista del nostro articolo ha 68 anni , essendo nato il 2 marzo del 1954 al Alzano Lombardo, provincia di Bergamo.

Siccome l'eroe del Mugello non è al corrente di quanto sta accadendo, eccovi proposto un audio, direttamente inviatoci da un addetto del team 56 Corse: "Descrivere Rizzi non è affatto semplice - le parole del collega ignoto - perché parliamo di una persona molto determinata e caparbia, in tutte le attività in cui si impegna. Infatti, Fulvio è un vero sportivo".

Ora, un dettaglio che fa capire di quale tempra sia dotato il roccioso bergamasco: "Il suo passato di ciclista lo racconta in azione in diverse gare di durata; ha disputato classiche come la Parigi-Brest, si è fatto valere nella Milano-Roma. Insomma, lui è abituato a praticare sport, soffrendo e dando il massimo pure nella vita di tutti i giorni".

La descrizione finisce anche meglio di come sia partita: "Ricopre la professione di imprenditore da oltre quaranta anni nella azienda di propria creazione, apprezzata dal pubblico. Abbiamo un padre e un nonno: difficile ricordare il numero di nipoti, dovrebbero essere 5 o 6. Nella carriera a due ruote è sempre stato un pilota medio-veloce, considerando come abbia cominciato tardi rispetto alla concorrenza. Oggi ha 68 anni, è il più veloce in Italia, forse anche nel mondo in ambito competitivo".

Stefano Spoldi, il meccanico di Fulvio