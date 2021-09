Lentamente ma per fortuna senza passi indietro, anche il mondo della moto sta tornando alla normalità che, prima della pandemia del Covid-19, era fatta anche di fiere. La più importante era EICMA, cancellata nel 2020, per questioni di sicurezza, ma di nuovo aperta nel 2021. I dettagli di questa apertura andranno definiti; molto, ovviamente, dipenderà da ciò che accadrà in autunno, parlando di coronavirus. Per ora, però, soltanto buone notizie, perché Yamaha Motor Europe ha ufficializzato che parteciperà al Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo, che si terrà a Milano dal 23 al 28 novembre.

Uno stand più grande del solito

Potrebbe sembrare una notizia scontata (gli eventi e l’economia mondiale sono di nuovo in fermento) ma non lo è, perché uno stop globale come quello che abbiamo vissuto non era mai successo. Le fiere internazionali rappresentano un’importante voce di spesa per i costruttori e questa era l’occasione per capire davvero se vale la pena spendere tutti quei soldi. Per la Yamaha, evidentemente sì. Ora, se qualche altra Casa stava pensando “Non conviene assolutamente investire su EICMA” forse dovrà rivedere i suoi piani, perché a un evento così importante non puoi non esserci, se tutti i tuoi principali competitor ci sono... Yamaha Motor Europe, che a EICMA avrà uno stand più grande del solito, per evitare assembramenti, ha dichiarato di aver deciso di partecipare a EICMA grazie anche all’avanzamento positivo dei programmi di vaccinazione.

Il Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe N.V., Eric de Seynes, ha dichiarato che “La decisione di partecipare all’EICMA non è stata facile da prendere per ovvie ragioni. Tuttavia, dopo aver osservato la tendenza legata all’evoluzione del Covid-19 ed essere stati rassicurati dall’organizzazione dell’Esposizione circa la possibilità di fornire un ambiente sicuro per tutti i visitatori, consentendo loro di sperimentare appieno l’evento, riteniamo che sostenere il ritorno di un evento del genere sia la scelta giusta. Grazie al respiro internazionale, EICMA ha un grande significato per il nostro settore, rappresenta un momento unico e un luogo nel quale le aziende e gli operatori possono incontrarsi per percepire la reazione dei media e dei clienti rispetto ai nuovi prodotti, mantenendo vive le relazioni e raccogliendo anche ispirazione per le tendenze future. Anche se dobbiamo ancora tornare a ciò che la maggior parte di noi considera normale, l’evento di quest’anno offre la prima opportunità agli amanti delle due ruote di vivere la propria passione in un luogo fisico e non virtualmente”.

