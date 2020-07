Dice bene Jonathan Rea: “E’ arrivato il momento cruciale”. Il mondiale Superbike sta per ricominciare dopo l’interminabile - ma necessaria - pausa per la pandemia di Coronavirus.

Il pluricampione del mondo è tornato in pista nei test di Misano e ora è pronto per affrontare altri due giorni in pista, a Montmelò, domani, mercoledì 8 luglio, e dopodomani.

Il circuito spagnolo si trova a meno di un chilometro dal loro quartier generale a Granollers, vicino a Barcellona. La pista, lunga 4.627 metri ha ospitato regolarmente eventi della MotoGP in passato, ma quest’anno vivrà per la prima volta un weekend di gare di mondiale Superbike. Per il Kawasaki Racing team sarà la seconda sessione di test post-lockdown dopo quella di Misano.

L'Italia in bici

“Mi sono divertito facendo ‘vita da camper’ e sono rimasto a Misano dopo il test”, racconta il cinque volte iridato Jonathan Rea. “Ho girato l'Italia in bici con Fabien Foret per alcuni giorni. Ho distrutto i pedali, da quanto ho girato. Mi sono anche fermato a casa di Andrew Pitt a Lucca. È un mio vecchio compagno di squadra e quando si è ritirato qualche anno fa sono rimasto a casa sua un paio di mesi. Da Fabien abbiamo anche girato in bici anche con Regis Laconi, e abbiamo sempre pedalato alla giusta distanza!

“Se ripenso al lockdown, è stato un periodo strano. Non sapevamo quando saremmo tornati in sella alla moto da corsa, quindi non avendo una data fissa ho cercato solo di mantenere la flessibilità e di buttar giù un paio di chili, cosa che sono riuscito a fare. Ora sta arrivando il momento cruciale.

"Adesso andiamo a Montmeló per i test, una pista super veloce e scorrevole, che si adatta al mio stile naturale. Abbiamo trascorso un pomeriggio lì all'inizio della stagione per girare il video del nostro team e mi è piaciuta. Ci troveremo in pista con tutti i nostri principali rivali. Già a Misano ho ricominciato a sentirmi bene in sella... Sentirmi a mio agio con la moto prima di andare a Jerez per il weekend di gara sarà la cosa più importante”, conclude Rea.

